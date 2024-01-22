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Тертый пирог в домашних условиях: быстрый рецепт

22 января 2024, 13:40
Анна Голишевская редактор ленты
Тертый пирог в домашних условиях: быстрый рецепт
Источник: Unsplash

Сложно представить что-то более идеальное в зимнее время года, чем чашка чая с теплым тертым пирогом с любимой начинкой. Этот десерт можно приготовить с вареньем, творогом или просто любыми фруктами.

Как приготовить тертый пирог и что для этого нужно – читайте в материале.

Как приготовить тертый пирог: рецепт пошагово

Ингредиенты:

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  • 450 г муки (3 стакана объемом 250 мл);
  • 200 г сливочного масла;
  • 200 г сахара;
  • 2 средних яйца;
  • 2 ст. л. сметаны;
  • 1/4 ч. л. соли;
  • 1 ч. л. соды;
  • 0,5 ст. л. 6% яблочного уксуса или сока лимона

Для начинки:

  • 2 стакана варенья из черной смородины или другого густого варенья без косточек (желательно кислого).

Способ приготовления:

  1. В миску просейте муку вместе с содой, добавьте соль, сахар и натрите охлажденное масло на терке. Руками перетрите в крошку.
  2. Добавьте сметану, яйца, сок лимона или яблочный уксус и замесите не липкое, мягкое тесто.
  3. Разделите тесто на 2 части. Заверните в пакеты, уложите большую часть в холодильник, а меньшую в морозильную камеру на 40 минут.
  4. Разогрейте духовку до 190 градусов. Раскатайте большую часть теста в лепешку по размеру противня между двух листов пергамента, посыпав мукой, чтобы не прилипало.
  5. Переместите на противень вместе с пергаментом. По лепешке распределите варенье, оставив с краев по 3 см свободными.
  6. Заверните краешки коржа внутрь. Натрите сверху меньшую часть теста.
  7. Выпекайте тертый пирог в духовке при 190 °С 35-45 минут до золотистого цвета и сухой шпажки.
  8. Когда немного посыпайте сахарной пудрой и нарежьте квадратиками.
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