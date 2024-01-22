Сложно представить что-то более идеальное в зимнее время года, чем чашка чая с теплым тертым пирогом с любимой начинкой. Этот десерт можно приготовить с вареньем, творогом или просто любыми фруктами.
Как приготовить тертый пирог и что для этого нужно – читайте в материале.
Как приготовить тертый пирог: рецепт пошагово
Ингредиенты:
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- 450 г муки (3 стакана объемом 250 мл);
- 200 г сливочного масла;
- 200 г сахара;
- 2 средних яйца;
- 2 ст. л. сметаны;
- 1/4 ч. л. соли;
- 1 ч. л. соды;
- 0,5 ст. л. 6% яблочного уксуса или сока лимона
Для начинки:
- 2 стакана варенья из черной смородины или другого густого варенья без косточек (желательно кислого).
Способ приготовления:
- В миску просейте муку вместе с содой, добавьте соль, сахар и натрите охлажденное масло на терке. Руками перетрите в крошку.
- Добавьте сметану, яйца, сок лимона или яблочный уксус и замесите не липкое, мягкое тесто.
- Разделите тесто на 2 части. Заверните в пакеты, уложите большую часть в холодильник, а меньшую в морозильную камеру на 40 минут.
- Разогрейте духовку до 190 градусов. Раскатайте большую часть теста в лепешку по размеру противня между двух листов пергамента, посыпав мукой, чтобы не прилипало.
- Переместите на противень вместе с пергаментом. По лепешке распределите варенье, оставив с краев по 3 см свободными.
- Заверните краешки коржа внутрь. Натрите сверху меньшую часть теста.
- Выпекайте тертый пирог в духовке при 190 °С 35-45 минут до золотистого цвета и сухой шпажки.
- Когда немного посыпайте сахарной пудрой и нарежьте квадратиками.
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