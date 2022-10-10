Многим нравятся простые пироги, которые можно быстро приготовить на завтрак. Один из таких – пирог на кефире с яблоками. Все ингредиенты вы скорее всего найдете в холодильнике. А яблоки, как вы знаете, вкусный и полезный фрукт.

Ингредиенты:

2 яйца

200 г сахара

1 ч. л. ванильного сахара

250 мл кефира

50 г сливочного масла (+ 20 г для смазывания формы)

250 г муки

1 щепотка соли

1 ч. л. разрыхлителя

2-3 яблока твердых сортов

1 ч. л. молотой корицы

1 ст. л. сахарной пудры

Духовку разогрейте до 180 градусов. Смешайте в миске яйца и сахар. Используйте емкость достаточного размера, чтобы в ней поместилось все тесто.

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Добавьте щепотку соль и ванильный сахар. Тщательно взбейте смесь венчиком.

Добавьте мягкое сливочное масло и перемешайте до получения однородной консистенции.

Влейте в миску кефир. Снова тщательно перемешайте венчиком.

Добавьте к массе разрыхлитель снова перемешайте.

Просейте муку через сито и добавьте в миску, постоянно перемешивая смесь.

Готовое тесто должно получиться достаточно густым, как очень густая сметана.

Возьмите форму для выпечки диаметром 24-26 см и застелите пергаментом. Смажьте форму внутри 20 г сливочного масла.

Возьмите 2-3 яблока, помойте, нарежьте дольками толщиной примерно 0,5 см. Яблоки можно почистить.

Влейте все тесто в форму для выпечки, чтобы оно равномерно распределилось по ней.

При необходимости аккуратно разровняйте тесто в форме с помощью ложки.

На тесто выложите дольки яблок, чтобы они заняли всю площадь пирога.

Посыпьте яблоки сверху 1 ч. л. молотой корицы и выпекайте в духовке в течение 25-30 минут.

Готовность проверяйте деревянной шпажкой. Перед подачей посыпьте пирог сахарной пудрой.

Источник: Евгений Клопотенко