Многим нравятся простые пироги, которые можно быстро приготовить на завтрак. Один из таких – пирог на кефире с яблоками. Все ингредиенты вы скорее всего найдете в холодильнике. А яблоки, как вы знаете, вкусный и полезный фрукт.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 200 г сахара
- 1 ч. л. ванильного сахара
- 250 мл кефира
- 50 г сливочного масла (+ 20 г для смазывания формы)
- 250 г муки
- 1 щепотка соли
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 2-3 яблока твердых сортов
- 1 ч. л. молотой корицы
- 1 ст. л. сахарной пудры
Духовку разогрейте до 180 градусов. Смешайте в миске яйца и сахар. Используйте емкость достаточного размера, чтобы в ней поместилось все тесто.
Добавьте щепотку соль и ванильный сахар. Тщательно взбейте смесь венчиком.
Добавьте мягкое сливочное масло и перемешайте до получения однородной консистенции.
Влейте в миску кефир. Снова тщательно перемешайте венчиком.
Добавьте к массе разрыхлитель снова перемешайте.
Просейте муку через сито и добавьте в миску, постоянно перемешивая смесь.
Готовое тесто должно получиться достаточно густым, как очень густая сметана.
Возьмите форму для выпечки диаметром 24-26 см и застелите пергаментом. Смажьте форму внутри 20 г сливочного масла.
Возьмите 2-3 яблока, помойте, нарежьте дольками толщиной примерно 0,5 см. Яблоки можно почистить.
Влейте все тесто в форму для выпечки, чтобы оно равномерно распределилось по ней.
При необходимости аккуратно разровняйте тесто в форме с помощью ложки.
На тесто выложите дольки яблок, чтобы они заняли всю площадь пирога.
Посыпьте яблоки сверху 1 ч. л. молотой корицы и выпекайте в духовке в течение 25-30 минут.
Готовность проверяйте деревянной шпажкой. Перед подачей посыпьте пирог сахарной пудрой.
Источник: Евгений Клопотенко