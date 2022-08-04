4 августа 2022, 13:53 Владислава Ткаченко Редакторка сайта

Приготовить вишневый пирог — это всегда хорошая идея! Секрет вкусного пирога — сочная вишня, которая дает кислинку и мягкое, нежное тесно. Кто сможет перед таким устоять? Как приготовить вкусный вишневый пирог — читайте в нашем материале. Рецепт пирога с вишнями Ингредиенты: Сейчас смотрят вишни — 400-500 г;

масло сливочное — 90 г;

сахар — 120 г;

ванильный сахар — 16 г;

яйца — 2 шт;

мука — 150 г;

разрыхлитель — 1 ч. л;

щепотка соли. Приготовление: Тщательно помойте и достаньте косточки из вишен. Смешайте в миксере сливочное масло, обычный и ванильный сахар. По очереди добавьте яйца. В отдельном сосуде соедините муку, соль и разрыхлитель. Разделите муку на три равные части и постепенно добавляйте в миксер. Тесто должно получиться нежным и без комочков. Теперь застелите форму для запекания пергаментом, смазанным сливочным маслом. Готовое тесто вылейте в форму и равномерно распределите. На тесто высыпьте подготовленные вишни. Рукой осторожно прижмите вишни к тесту. Отправьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте 50-60 мин. Готовый пирог можно присыпать сахарной пудрой или кушать со сметаной. Приятного аппетита! Читайте также: Как приготовить шарлотку с яблоками: простой рецепт вкусного пирога

Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.