Приготовить вишневый пирог — это всегда хорошая идея! Секрет вкусного пирога — сочная вишня, которая дает кислинку и мягкое, нежное тесно. Кто сможет перед таким устоять?
Как приготовить вкусный вишневый пирог — читайте в нашем материале.
Рецепт пирога с вишнями
Ингредиенты:
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- вишни — 400-500 г;
- масло сливочное — 90 г;
- сахар — 120 г;
- ванильный сахар — 16 г;
- яйца — 2 шт;
- мука — 150 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л;
- щепотка соли.
Приготовление:
- Тщательно помойте и достаньте косточки из вишен.
- Смешайте в миксере сливочное масло, обычный и ванильный сахар.
- По очереди добавьте яйца.
- В отдельном сосуде соедините муку, соль и разрыхлитель.
- Разделите муку на три равные части и постепенно добавляйте в миксер.
- Тесто должно получиться нежным и без комочков.
- Теперь застелите форму для запекания пергаментом, смазанным сливочным маслом.
- Готовое тесто вылейте в форму и равномерно распределите.
- На тесто высыпьте подготовленные вишни.
- Рукой осторожно прижмите вишни к тесту.
- Отправьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте 50-60 мин.
Готовый пирог можно присыпать сахарной пудрой или кушать со сметаной. Приятного аппетита!