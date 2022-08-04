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Еда

Вишневый пирог: простой рецепт приготовления

4 августа 2022, 13:53
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Вишневый пирог: простой рецепт приготовления
Источник: Depositphotos

Приготовить вишневый пирог — это всегда хорошая идея! Секрет вкусного пирога — сочная вишня, которая дает кислинку и мягкое, нежное тесно. Кто сможет перед таким устоять?

Как приготовить вкусный вишневый пирог — читайте в нашем материале.

Рецепт пирога с вишнями

Ингредиенты:

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  • вишни — 400-500 г;
  • масло сливочное — 90 г;
  • сахар — 120 г;
  • ванильный сахар — 16 г;
  • яйца — 2 шт;
  • мука — 150 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л;
  • щепотка соли.

Приготовление:

  1. Тщательно помойте и достаньте косточки из вишен.
  2. Смешайте в миксере сливочное масло, обычный и ванильный сахар.
  3. По очереди добавьте яйца.
  4. В отдельном сосуде соедините муку, соль и разрыхлитель.
  5. Разделите муку на три равные части и постепенно добавляйте в миксер.
  6. Тесто должно получиться нежным и без комочков.
  7. Теперь застелите форму для запекания пергаментом, смазанным сливочным маслом.
  8. Готовое тесто вылейте в форму и равномерно распределите.
  9. На тесто высыпьте подготовленные вишни.
  10. Рукой осторожно прижмите вишни к тесту.
  11. Отправьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте 50-60 мин.

Готовый пирог можно присыпать сахарной пудрой или кушать со сметаной. Приятного аппетита!

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