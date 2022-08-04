4 Серпня 2022, 13:53 Владислава Ткаченко Редакторка сайту

Приготувати вишневий пиріг – це завжди хороша ідея! Секрет смачного пирога – соковита вишня, яка дає кислинку та м’яке, ніжне тісно. Хто зможе перед таким встояти? Як приготувати смачний вишневий пиріг – читайте в нашому матеріалі. Рецепт пирога з вишнями Інгредієнти: Зараз дивляться вишні – 400-500 г;

масло вершкове – 90 г;

цукор – 120 г;

ванільний цукор – 16 г;

яйця – 2 шт;

борошно – 150 г;

розпушувач – 1 ч. л;

дрібка солі. Приготування: Ретельно помийте та дістаньте кісточки з вишень. Змішайте у міксері вершкове масло, звичайний та ванільний цукор. По черзі додайте яйця. В окремій посудині з’єднайте борошно, сіль та розпушувач. Розділіть борошно на три рівні частини та поступово додавайте в міксер. Тісто має вийти ніжним та без грудочок. Тепер застеліть форму для запікання пергаментом, змащеним вершковим маслом. Готове тісто вилийте в форму та рівномірно розподіліть. На тісто висипте підготовані вишні. Рукою обережно притисніть вишні до тіста. Відправте пиріг у розігріту до 180 градусів духовку та запікайте 50-60 хв. Готовий пиріг можна присипати цукровою пудрою або їсти зі сметаною. Смачного! Читайте також: Як приготувати шарлотку з яблуками: простий рецепт смачного пирога

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