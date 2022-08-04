Приготувати вишневий пиріг – це завжди хороша ідея! Секрет смачного пирога – соковита вишня, яка дає кислинку та м’яке, ніжне тісно. Хто зможе перед таким встояти?
Як приготувати смачний вишневий пиріг – читайте в нашому матеріалі.
Рецепт пирога з вишнями
Інгредієнти:
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- вишні – 400-500 г;
- масло вершкове – 90 г;
- цукор – 120 г;
- ванільний цукор – 16 г;
- яйця – 2 шт;
- борошно – 150 г;
- розпушувач – 1 ч. л;
- дрібка солі.
Приготування:
- Ретельно помийте та дістаньте кісточки з вишень.
- Змішайте у міксері вершкове масло, звичайний та ванільний цукор.
- По черзі додайте яйця.
- В окремій посудині з’єднайте борошно, сіль та розпушувач.
- Розділіть борошно на три рівні частини та поступово додавайте в міксер.
- Тісто має вийти ніжним та без грудочок.
- Тепер застеліть форму для запікання пергаментом, змащеним вершковим маслом.
- Готове тісто вилийте в форму та рівномірно розподіліть.
- На тісто висипте підготовані вишні.
- Рукою обережно притисніть вишні до тіста.
- Відправте пиріг у розігріту до 180 градусів духовку та запікайте 50-60 хв.
Готовий пиріг можна присипати цукровою пудрою або їсти зі сметаною. Смачного!