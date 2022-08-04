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Їжа

Вишневий пиріг: простий рецепт приготування

4 Серпня 2022, 13:53
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Вишневий пиріг: простий рецепт приготування
Джерело: Depositphotos

Приготувати вишневий пиріг – це завжди хороша ідея! Секрет смачного пирога – соковита вишня, яка дає кислинку та м’яке, ніжне тісно. Хто зможе перед таким встояти?

Як приготувати смачний вишневий пиріг – читайте в нашому матеріалі.

Рецепт пирога з вишнями

Інгредієнти:

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  • вишні – 400-500 г;
  • масло вершкове – 90 г;
  • цукор – 120 г;
  • ванільний цукор – 16 г;
  • яйця – 2 шт;
  • борошно – 150 г;
  • розпушувач – 1 ч. л;
  • дрібка солі.

Приготування:

  1. Ретельно помийте та дістаньте кісточки з вишень.
  2. Змішайте у міксері вершкове масло, звичайний та ванільний цукор.
  3. По черзі додайте яйця.
  4. В окремій посудині з’єднайте борошно, сіль та розпушувач.
  5. Розділіть борошно на три рівні частини та поступово додавайте в міксер.
  6. Тісто має вийти ніжним та без грудочок.
  7. Тепер застеліть форму для запікання пергаментом, змащеним вершковим маслом.
  8. Готове тісто вилийте в форму та рівномірно розподіліть.
  9. На тісто висипте підготовані вишні.
  10. Рукою обережно притисніть вишні до тіста.
  11. Відправте пиріг у розігріту до 180 градусів духовку та запікайте 50-60 хв.

Готовий пиріг можна присипати цукровою пудрою або їсти зі сметаною. Смачного!

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