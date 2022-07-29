Історії виникнення шарлотки має безліч таємниць. Достеменно не відомо, у якій країні був виготовлений перший пиріг. Одні вважають, що шарлотка походить з Німеччини, інші – з Англії, а хтось – з Франції.
Ймовірніше, в Україну пиріг прийшов з Польщі. Але це не важливо. Усі знають, що шарлотка має неймовірний аромат та ніжний смак.
Як приготувати шарлотку з яблуками – читайте в нашому матеріалі.
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Простий рецепт шарлотки з яблуками
Інгредієнти:
- яйця – 4;
- цукор – 250 г;
- борошно – 250 г;
- майонез – 2 ст. л;
- яблука – 200 г;
- дрібка солі.
Приготування:
- Розбийте чотири яйця у глибоку миску та додайте цукор.
- Блендером усе ретельно перемішайте – цукор має повністю розчинитися.
- Коли почне з’являтися пінка від яєць, можна починати додавати борошно.
- Розділіть борошно на три рівні частини та поступово додавайте у тісто.
- Ретельно перемішайте усе блендером.
- Коли у тісті не залишиться грудочок, додайте майонез та сіль.
- За консистенцією тісто повинно вийти рідкуватим.
- Помийте та поріжте яблука (кубиками чи слайсами).
- Застеліть глибоку форму для запікання пергаментом та вилийте тісто.
- Яблука можна або розкласти на дно форми, або встромляти у тісто.
- Розігрійте духовку до 190 градусів.
- Запікати шарлотку потрібно 25-30 хвилин (залежить від потужності духовки).
- Коли на пирозі з’явиться апетитна скоринка – шарлотка готова.
Ви можете притрусити пиріг цукровою пудрою, або їсти зі сметаною. Смачного!
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