Історії виникнення шарлотки має безліч таємниць. Достеменно не відомо, у якій країні був виготовлений перший пиріг. Одні вважають, що шарлотка походить з Німеччини, інші – з Англії, а хтось – з Франції.

Ймовірніше, в Україну пиріг прийшов з Польщі. Але це не важливо. Усі знають, що шарлотка має неймовірний аромат та ніжний смак.

Як приготувати шарлотку з яблуками – читайте в нашому матеріалі.

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Простий рецепт шарлотки з яблуками

Інгредієнти:

яйця – 4;

цукор – 250 г;

борошно – 250 г;

майонез – 2 ст. л;

яблука – 200 г;

дрібка солі.

Приготування:

Розбийте чотири яйця у глибоку миску та додайте цукор. Блендером усе ретельно перемішайте – цукор має повністю розчинитися. Коли почне з’являтися пінка від яєць, можна починати додавати борошно. Розділіть борошно на три рівні частини та поступово додавайте у тісто. Ретельно перемішайте усе блендером. Коли у тісті не залишиться грудочок, додайте майонез та сіль. За консистенцією тісто повинно вийти рідкуватим. Помийте та поріжте яблука (кубиками чи слайсами). Застеліть глибоку форму для запікання пергаментом та вилийте тісто. Яблука можна або розкласти на дно форми, або встромляти у тісто. Розігрійте духовку до 190 градусів. Запікати шарлотку потрібно 25-30 хвилин (залежить від потужності духовки). Коли на пирозі з’явиться апетитна скоринка – шарлотка готова.

Ви можете притрусити пиріг цукровою пудрою, або їсти зі сметаною. Смачного!