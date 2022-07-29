Истории возникновения шарлотки имеет множество тайн. Доподлинно не известно, в какой стране был изготовлен первый пирог. Одни считают, что шарлотка происходит из Германии, другие — из Англии, а кто-то — из Франции.
Вероятнее всего, в Украину пирог пришел из Польши. Но это не важно. Все знают, что шарлотка имеет невероятный аромат и нежный вкус.
Как приготовить шарлотку с яблоками — читайте в нашем материале.
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Простой рецепт шарлотки с яблоками
Ингредиенты:
- яйца — 4;
- сахар — 250 г;
- мука — 250 г;
- майонез — 2 ст. л;
- яблоки — 200 г;
- щепотка соли.
Приготовление:
- Разбейте четыре яйца в глубокую миску и добавьте сахар.
- Блендером все тщательно перемешайте — сахар должен полностью раствориться.
- Когда начнет появляться пенка от яиц, можно начинать добавлять муку.
- Разделите муку на три равные части и постепенно добавляйте в тесто.
- Тщательно перемешайте все блендером.
- Когда в тесте не останется комочков, добавьте майонез и соль.
- По консистенции тесто должно получиться жидковатым.
- Помойте и порежьте яблоки (кубиками или слайсами).
- Застелите глубокую форму для запекания пергаментом и вылейте туда тесто.
- Яблоки можно либо разложить на дно формы, либо втыкать в тесто.
- Разогрейте духовку до 190 градусов.
- Запекать шарлотку нужно 25-30 минут (зависит от мощности духовки).
- Когда на пироге появится аппетитная корочка — шарлотка готова.
Вы можете притрусить пирог сахарной пудрой, или кушать со сметаной. Приятного аппетита!
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