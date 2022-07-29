Истории возникновения шарлотки имеет множество тайн. Доподлинно не известно, в какой стране был изготовлен первый пирог. Одни считают, что шарлотка происходит из Германии, другие — из Англии, а кто-то — из Франции.

Вероятнее всего, в Украину пирог пришел из Польши. Но это не важно. Все знают, что шарлотка имеет невероятный аромат и нежный вкус.

Как приготовить шарлотку с яблоками — читайте в нашем материале.

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Простой рецепт шарлотки с яблоками

Ингредиенты:

яйца — 4;

сахар — 250 г;

мука — 250 г;

майонез — 2 ст. л;

яблоки — 200 г;

щепотка соли.

Приготовление:

Разбейте четыре яйца в глубокую миску и добавьте сахар. Блендером все тщательно перемешайте — сахар должен полностью раствориться. Когда начнет появляться пенка от яиц, можно начинать добавлять муку. Разделите муку на три равные части и постепенно добавляйте в тесто. Тщательно перемешайте все блендером. Когда в тесте не останется комочков, добавьте майонез и соль. По консистенции тесто должно получиться жидковатым. Помойте и порежьте яблоки (кубиками или слайсами). Застелите глубокую форму для запекания пергаментом и вылейте туда тесто. Яблоки можно либо разложить на дно формы, либо втыкать в тесто. Разогрейте духовку до 190 градусов. Запекать шарлотку нужно 25-30 минут (зависит от мощности духовки). Когда на пироге появится аппетитная корочка — шарлотка готова.

Вы можете притрусить пирог сахарной пудрой, или кушать со сметаной. Приятного аппетита!