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Еда

Как приготовить шарлотку с яблоками: простой рецепт вкусного пирога

29 июля 2022, 18:03
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Как приготовить шарлотку с яблоками: простой рецепт вкусного пирога
Источник: Depositphotos

Истории возникновения шарлотки имеет множество тайн. Доподлинно не известно, в какой стране был изготовлен первый пирог. Одни считают, что шарлотка происходит из Германии, другие — из Англии, а кто-то — из Франции.

Вероятнее всего, в Украину пирог пришел из Польши. Но это не важно. Все знают, что шарлотка имеет невероятный аромат и нежный вкус.

Как приготовить шарлотку с яблоками — читайте в нашем материале.

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Простой рецепт шарлотки с яблоками

Ингредиенты:

  • яйца — 4;
  • сахар — 250 г;
  • мука — 250 г;
  • майонез — 2 ст. л;
  • яблоки — 200 г;
  • щепотка соли.

Приготовление:

  1. Разбейте четыре яйца в глубокую миску и добавьте сахар.
  2. Блендером все тщательно перемешайте — сахар должен полностью раствориться.
  3. Когда начнет появляться пенка от яиц, можно начинать добавлять муку.
  4. Разделите муку на три равные части и постепенно добавляйте в тесто.
  5. Тщательно перемешайте все блендером.
  6. Когда в тесте не останется комочков, добавьте майонез и соль.
  7. По консистенции тесто должно получиться жидковатым.
  8. Помойте и порежьте яблоки (кубиками или слайсами).
  9. Застелите глубокую форму для запекания пергаментом и вылейте туда тесто.
  10. Яблоки можно либо разложить на дно формы, либо втыкать в тесто.
  11. Разогрейте духовку до 190 градусов.
  12. Запекать шарлотку нужно 25-30 минут (зависит от мощности духовки).
  13. Когда на пироге появится аппетитная корочка — шарлотка готова.

Вы можете притрусить пирог сахарной пудрой, или кушать со сметаной. Приятного аппетита!

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