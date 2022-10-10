Багатьом подобаються прості пироги, які можна швидко приготувати на сніданок. Один із таких – пиріг на кефірі з яблуками. Усі інгредієнти ви, швидше за все, знайдете в холодильнику. А яблука, як ви знаєте, смачний і корисний фрукт.
Інгредієнти:
- 2 яйця
- 200 г цукру
- 1 ч. л. ванільного цукру
- 250 мл кефіру
- 50 г вершкового масла (+ 20 г для змазування форми)
- 250 г борошна
- 1 дрібка солі
- 1 ч. л. розпушувача
- 2-3 яблука твердих сортів
- 1 ч. л. меленої кориці
- 1 ст. л. цукрової пудри
Духовку розігрійте до 180 градусів. Змішайте в мисці яйця і цукор. Використовуйте ємність достатнього розміру, щоб у ній помістилося все тісто.
Додайте дрібку сіль та ванільний цукор. Ретельно збийте суміш віничком.
Додайте м’яке вершкове масло та перемішайте масу до отримання однорідної консистенції.
Влийте в миску кефір. Знову ретельно перемішайте віничком.
Додайте до маси розпушувач знову перемішайте.
Просійте борошно через сито та додайте його в миску, постійно перемішуючи суміш.
Готове тісто повинно вийти досить густим, як дуже густа сметана.
Візьміть форму для випікання діаметром 24-26 см і застеліть пергаментом. Змастіть форму всередині 20 г вершкового масла.
Візьміть 2-3 яблука, помийте, наріжте часточками товщиною приблизно 0,5 см. Яблука можна почистити.
Влийте все тісто в форму для випікання, щоб воно рівномірно розподілилося по ній.
У разі потреби акуратно розрівняйте тісто в формі за допомогою ложки.
На тісто викладіть часточки яблук, щоб вони зайняли всю площу пирога.
Посипте яблука зверху 1 ч. л. меленої кориці та випікайте в духовці протягом 25-30 хвилин.
Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою. Перед подачею посипте пиріг цукровою пудрою.
Джерело: Євген Клопотенко