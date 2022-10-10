Багатьом подобаються прості пироги, які можна швидко приготувати на сніданок. Один із таких – пиріг на кефірі з яблуками. Усі інгредієнти ви, швидше за все, знайдете в холодильнику. А яблука, як ви знаєте, смачний і корисний фрукт.

Інгредієнти:

2 яйця

200 г цукру

1 ч. л. ванільного цукру

250 мл кефіру

50 г вершкового масла (+ 20 г для змазування форми)

250 г борошна

1 дрібка солі

1 ч. л. розпушувача

2-3 яблука твердих сортів

1 ч. л. меленої кориці

1 ст. л. цукрової пудри

Духовку розігрійте до 180 градусів. Змішайте в мисці яйця і цукор. Використовуйте ємність достатнього розміру, щоб у ній помістилося все тісто.

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Додайте дрібку сіль та ванільний цукор. Ретельно збийте суміш віничком.

Додайте м’яке вершкове масло та перемішайте масу до отримання однорідної консистенції.

Влийте в миску кефір. Знову ретельно перемішайте віничком.

Додайте до маси розпушувач знову перемішайте.

Просійте борошно через сито та додайте його в миску, постійно перемішуючи суміш.

Готове тісто повинно вийти досить густим, як дуже густа сметана.

Візьміть форму для випікання діаметром 24-26 см і застеліть пергаментом. Змастіть форму всередині 20 г вершкового масла.

Візьміть 2-3 яблука, помийте, наріжте часточками товщиною приблизно 0,5 см. Яблука можна почистити.

Влийте все тісто в форму для випікання, щоб воно рівномірно розподілилося по ній.

У разі потреби акуратно розрівняйте тісто в формі за допомогою ложки.

На тісто викладіть часточки яблук, щоб вони зайняли всю площу пирога.

Посипте яблука зверху 1 ч. л. меленої кориці та випікайте в духовці протягом 25-30 хвилин.

Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою. Перед подачею посипте пиріг цукровою пудрою.

Джерело: Євген Клопотенко