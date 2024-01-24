Таиландская кухня привлекает внимание своей яркостью, многообразием вкусов и ароматов. Среди многих интересных блюд, которые обрели популярность во всем мире, особое место занимает рецепт Том ям.

Рецепт приготовления Том ям, интересные факты и советы – смотри ниже.

Название супа Том Ям буквально переводится как “кипятить” или “варить”. Этот суп является символом тайской кулинарии и определяющим блюдом страны.

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Это вкусное первое блюдо захватывает рецепторы своей многослойностью вкусов – кисло-острого, соленого и сладкого.

Основные ингредиенты супа: бульон (обязательно куриный), креветки, много специй, грибы, креветки, рыбный соус и паста Том ям.

Без пасты Том ям суп приготовить не удастся. Но ее можно приобрести почти во всех крупных магазинах. В составе пасты: порошок из креветок, рыбный соус, специально подобранные овощи и специи.

Как приготовить Том ям – классический рецепт

Богатый состав ингредиентов делает Том Ям не только вкусным, но и полезным блюдом. Лимонная трава и перец чили являются антисептиками. Это первое блюдо рекомендуется как средство для улучшения иммунитета и повышения энергии.

Ингредиенты:

бульон куриный – 1 л

паста Том ям – 100 г

креветки очищенные – 250 г

лимон – 1 шт.

коричневый сахар – 1 ст. л. (без горки)

рыбный соус – 10 мл

сушеная лимонная трава – 1 ст. л.

корень имбиря – 15 г

лайм – 2 дольки

шампиньоны свежие – 100 г

кокосовое молоко или сливки (не жирные) – 100 мл

кинза или петрушка – 25 г

перец чили – 1 шт. (или по вкусу)

соль – по вкусу

Приготовление:

В кастрюлю с бульоном выкладываем нарезанный кубиками корень имбиря, лайм, лимонную траву и готовим, после закипания воды, 5 минут. Добавляем пасту Том ям, рыбный соус, нарезанные шампиньоны, сахар и варим еще 5 минут. Выкладываем в суп креветки, нарезанный перец чили, кокосовое молоко или сливки и соль по вкусу. Доводим до кипения и готовим около 3 минут. Теперь вливаем процеженный через ситечко сок лимона, нарезанную зелень и снова доводим до кипения. Когда суп закипит – он готов. Можно снимать с огня.

Если суп получился слишком острый и нужно убрать остроту, гурманы рекомендуют есть его с вареным рисом. Мы, например, с детства привыкли есть первые блюда с хлебом, а в тайской кухне едят с рисом.

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Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.