Таиландская кухня привлекает внимание своей яркостью, многообразием вкусов и ароматов. Среди многих интересных блюд, которые обрели популярность во всем мире, особое место занимает рецепт Том ям.
Рецепт приготовления Том ям, интересные факты и советы – смотри ниже.
Название супа Том Ям буквально переводится как “кипятить” или “варить”. Этот суп является символом тайской кулинарии и определяющим блюдом страны.
Это вкусное первое блюдо захватывает рецепторы своей многослойностью вкусов – кисло-острого, соленого и сладкого.
Основные ингредиенты супа: бульон (обязательно куриный), креветки, много специй, грибы, креветки, рыбный соус и паста Том ям.
Без пасты Том ям суп приготовить не удастся. Но ее можно приобрести почти во всех крупных магазинах. В составе пасты: порошок из креветок, рыбный соус, специально подобранные овощи и специи.
Как приготовить Том ям – классический рецепт
Богатый состав ингредиентов делает Том Ям не только вкусным, но и полезным блюдом. Лимонная трава и перец чили являются антисептиками. Это первое блюдо рекомендуется как средство для улучшения иммунитета и повышения энергии.
Ингредиенты:
- бульон куриный – 1 л
- паста Том ям – 100 г
- креветки очищенные – 250 г
- лимон – 1 шт.
- коричневый сахар – 1 ст. л. (без горки)
- рыбный соус – 10 мл
- сушеная лимонная трава – 1 ст. л.
- корень имбиря – 15 г
- лайм – 2 дольки
- шампиньоны свежие – 100 г
- кокосовое молоко или сливки (не жирные) – 100 мл
- кинза или петрушка – 25 г
- перец чили – 1 шт. (или по вкусу)
- соль – по вкусу
Приготовление:
- В кастрюлю с бульоном выкладываем нарезанный кубиками корень имбиря, лайм, лимонную траву и готовим, после закипания воды, 5 минут.
- Добавляем пасту Том ям, рыбный соус, нарезанные шампиньоны, сахар и варим еще 5 минут.
- Выкладываем в суп креветки, нарезанный перец чили, кокосовое молоко или сливки и соль по вкусу. Доводим до кипения и готовим около 3 минут.
- Теперь вливаем процеженный через ситечко сок лимона, нарезанную зелень и снова доводим до кипения.
- Когда суп закипит – он готов. Можно снимать с огня.
Если суп получился слишком острый и нужно убрать остроту, гурманы рекомендуют есть его с вареным рисом. Мы, например, с детства привыкли есть первые блюда с хлебом, а в тайской кухне едят с рисом.
Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.