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Том ям: рецепт приготування просто і швидко

24 Січня 2024, 11:25
Оксана Жучок кулінарний експерт, редактор
Рецепт суп Том ям

Таїландська кухня привертає увагу своєю яскравістю, різноманіттям смаків та ароматів. Серед багатьох цікавих страв, які здобули популярність у всьому світі, особливе місце займає рецепт Том ям.

Рецепт приготування Том ям, цікаві факти та поради – дивися нижче.

Назва супу Том Ям буквально перекладається як “кип’ятити” або “варити”. Цей суп є символом тайської кулінарії та визначальною стравою країни.

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Ця смачна перша страва захоплює рецептори своєю багатошаровістю смаків – кисло-гострого, солоного та солодкого.

Основні інгредієнти супу: бульйон (обов’язково курячий), креветки, багато спецій, гриби, креветки, рибний соус та паста Том ям.

Без пасти Том ям суп приготувати не вдасться. Але її можна придбати майже в усіх великих магазинах. У складі пасти: порошок з креветок, рибний соус, спеціально підібрані овочі та спеції.

Як приготувати Том ям – класичний рецепт

Багатий склад інгредієнтів робить Том Ям не лише смачною, але і корисною стравою. Лимонна трава та перець чилі є антисептиками. Цю першу страву рекомендують як засіб для покращення імунітету та підвищення енергії.

Інгредієнти:

  • бульйон курячий – 1 л
  • паста Том ям – 100 г
  • креветки почищені – 250 г
  • лимон – 1 шт.
  • коричневий цукор – 1 ст. л. (без гірки)
  • рибний соус – 10 мл
  • сушена лимонна трава – 1 ст. л.
  • корінь імбиру – 15 г
  • лайм – 2 часточки
  • печериці свіжі – 100 г
  • кокосове молоко або вершки (не жирні) – 100 мл
  • кінза або петрушка – 25 г
  • перець чилі – 1 шт. (або до смаку)
  • сіль – до смаку

Приготування:

  1. У каструлю з бульйоном викладаємо нарізаний кубиками корінь імбиру, лайм, лимонну траву і готуємо, після закипання води, 5 хвилин.
  2. Додаємо пасту Том ям, рибний соус, нарізані печериці, цукор і варимо ще 5 хвилин.
  3. Викладаємо в суп креветки, нарізаний перець чилі, кокосове молоко або вершки і сіль до смаку. Доводимо до кипіння і готуємо близько 3 хвилин.
  4. Тепер вливаємо проціджений через ситечко сік лимона, нарізану зелень і знову доводимо до кипіння.
  5. Коли суп закипить – він готовий. Можна знімати з вогню.

Якщо суп вийшов занадто гострий і потрібно прибрати гостроту, гурмани рекомендують їсти його з вареним рисом. Ми, наприклад, з дитинства звикли їсти перші страви з хлібом, а в тайській кухні їдять з рисом.

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Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.

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