Существует множество мифов вокруг блефаропластики. Это коррекция верхних и нижних век, а также одна из самых популярных пластических операций в мире.

Пластический хирург Александр Бебих на примере звезд помог разобраться, где правда, а где вымысел.

Миф №1. Блефаропластику можно делать только после 40

Для фотомодели Виктории Бони блефаропластика стала подарком на 25-летие. Сразу после операции звезда поделилась в соцсетях фотографией с синяками под глазами, заявив, что стала жертвой побоев. Когда страсти и обсуждения среди подписчиков ее блога улеглись, она призналась, что сделала коррекцию век.

А 24-летняя американская супермодель Белла Хадид стала обладательницей так называемых “лисьих глазок”. Операция была настолько успешной, что многие девушки, которые выбирают блефаропластику, просят сделать глаза, как у Беллы.

— Почему-то считается, что блефаропластика — это антивозрастная операция, то есть используется исключительно как средство борьбы со старением. Но это не совсем так. Пластику век можно делать и в 25 лет. Например, когда у пациента сильное нависание верхнего века или есть врожденная грыжа нижнего века. Не стоит ждать 40, чтобы удалить мешки под глазами или глубокие носослезные борозды, убрать избыток кожи верхних и нижних век, — объяснил Александр Бебих.

Миф №2. Блефаропластика провоцирует отеки

У Майли Сайрус долгое время были мешки под глазами, которые поклонники американской певицы почему-то считали последствием неудачной блефаропластики.

Но в одном из интервью Майли рассказала, что с 15 лет у нее были грыжевые мешки под глазами, от которых ей удалось избавиться после совершеннолетия. Конечно же, с помощью блефаропластики! Больше отеков под глазами певицы никто не наблюдает. Убрала отечность глаз и 59-летняя актриса Мег Райан.

— Отечности и гематомы после операции исчезнут примерно за две недели. А рассказы о том, что именно блефаропластика вызывает отечность – стопроцентный миф. Настоящей причиной может быть грыжа верхнего или нижнего века, избавившись от которой, пациент навсегда забудет о проблеме отекших глаз, — утверждает пластический хирург.

Миф №3. После блефаропластики кожа век быстро стареет

Когда на одном из американских телешоу ведущий сделал 60-летнему Джорджу Клуни комплимент по поводу его внешнего вида, актер рассказал, что все это благодаря блефаропластике. По словам Джорджа, именно глаза делали его слишком уставшим, поэтому специалисты посоветовали ему убрать лишнюю кожу вокруг глаз и сделать взгляд более открытым.

Омолаживающего эффекта удалось достичь и 52-летней Рене Зеллвегер. Да, актриса лишилась своего фирменного прищура, зато стала выглядеть моложе своих лет.

— То, что после блефаропластики в зоне коррекции улучшается процесс выработки коллагена, который делает кожу моложе — факт. Кожа разглаживается и становится более упругой. Этот эффект отмечают как специалисты, так и пациенты, которые сделали подобную операцию, — рассказывает специалист.

Миф №4. Операция меняет форму глаз

Округление глаз или выворот нижнего века исключены, если операцию выполняет квалифицированный специалист. Теперь об этом знает 67-летняя Ким Бейсингер: неудачная операция лишила актрису ее индивидуальности, убрав фирменный “кошачий прищур”.

Попала в руки к плохому специалисту и светская львица Пэрис Хилтон. На многих фото можно заметить, что левый глаз 40-летней звезды всегда немного прикрыт.

Скорее всего, после операции левое веко стало провисать. Правда, Пэрис не желает признаваться, что делала блефаропластику. Но ведь и нависшего века раньше не было! Кстати, блефаропластика может легко устранить эту проблему, изменив разрез глаз или вздернув кончики бровей (броулифтинг). Например, в странах Азии сейчас популярна европеизация век, которая делает взгляд более открытым.

— Округлую форму глаз можно получить, если выбрать неправильную технику проведения операции или удалить слишком много лишней кожи вокруг глаз. Но если вы идете к профессионалу и четко знаете, какой результат хотите получить, его вы и получите. Существует еще один миф: якобы после блефаропластики ухудшается зрение. Это не так. А вот пациентам, которые носят контактные линзы, нужно помнить, что ими нельзя будет пользоваться примерно с неделю после операции, — комментирует Александр Бебих.

Миф №5. Блефаропластику можно делать только один раз

Яркий пример того, что блефаропластику можно делать несколько раз — 56-летняя Сара Джессика Паркер. Актрисе убрали мешки под глазами, но явно недостаточно. Поэтому звезда сделала повторную операцию. Во второй раз она осталась довольна результатом.

Исправляла ошибки хирурга и 51-летняя актриса Ума Турман: после первой блефаропластики у нее изменился разрез глаз, который не понравился звезде и ее поклонникам.