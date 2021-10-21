Існує безліч міфів навколо блефаропластики. Це корекція верхніх та нижніх повік, а також одна із найпопулярніших пластичних операцій у світі.

Пластичний хірург Олександр Бебих на прикладі зірок допоміг розібратися, де правда, а де вигадка.

Міф №1. Блефаропластику можна робити лише після 40

Для фотомоделі Вікторії Боні блефаропластика стала подарунком на 25-річчя. Одразу після операції зірка поділилася у соцмережах фотографією з синцями під очима, заявивши, що стала жертвою побоїв. Коли пристрасті і обговорення серед передплатників її блогу припинилися, вона зізналася, що зробила корекцію повік.

А 24-річна американська супермодель Белла Хадід стала власницею так званих “лисячих оченят”. Операція була настільки успішною, що багато дівчат, які вибирають блефаропластику, просять зробити очі, як у Белли.

– Чомусь вважається, що блефаропластика – це антивікова операція, тобто використовується винятково як засіб боротьби зі старінням. Але це не зовсім так. Пластику повік можна робити і в 25 років. Наприклад, коли у пацієнта сильне нависання верхньої повіки або є вроджена грижа нижньої повіки. Не варто чекати 40, щоб видалити мішки під очима або глибокі носослізні борозни, прибрати надлишок шкіри верхніх і нижніх повік, – пояснив Олександр Бебих.

Міф №2. Блефаропластика провокує набряки

У Майлі Сайрус довгий час були мішки під очима, які шанувальники американської співачки чомусь вважали наслідком невдалої блефаропластики.

Але в одному з інтерв’ю Майлі розповіла, що з 15 років у неї були грижові мішки під очима, від яких їй вдалося позбутися після повноліття. Звичайно ж, за допомогою блефаропластики! Більше набряків під очима співачки ніхто не помічав. Прибрала набряки очей і 59-річна актриса Мег Райан.

– Набряклість та гематоми після операції зникнуть приблизно за два тижні. А розповіді про те, що саме блефаропластика спровокувала набряклість – стовідсотковий міф. Справжньою причиною може бути грижа верхньої або нижньої повіки, позбувшись якої, пацієнт назавжди забуде про проблему набряклих очей, – стверджує пластичний хірург.

Міф №3. Після блефаропластики шкіра повік швидко старіє

Коли на одному з американських телешоу ведучий зробив 60-річному Джорджу Клуні комплімент щодо його зовнішнього вигляду, актор розповів, що все це завдяки блефаропластиці. За словами Джорджа, саме очі робили його занадто втомленим, тому фахівці порадили йому прибрати зайву шкіру навколо очей і зробити погляд більш відкритим.

Омолоджувального ефекту вдалося досягти і 52-річній Рене Зеллвегер. Так, актриса позбулася характерного для неї прищура, однак тепер вона на вигляд – молодше своїх років.

– Те, що після блефаропластики у зоні корекції поліпшується процес вироблення колагену, який робить шкіру молодше – факт. Шкіра розгладжується і стає більш пружною. Цей ефект спостерігають як фахівці, так і пацієнти, які зробили таку операцію, – розповідає фахівець.

Міф №4. Операція змінює форму очей

Округлення очей або виворіт нижньої повіки неможливі, якщо операцію виконує кваліфікований фахівець. Тепер про це знає 67-річна Кім Бейсінгер: невдала операція позбавила актрису її індивідуальності, прибравши фірмовий “котячий прищур”.

Потрапила до рук поганого фахівця і світська левиця Періс Хілтон. На багатьох фото можна помітити, що ліве око 40-річної зірки завжди трохи прикрите.

Наімовірніше, після операції ліва повіка почала провисати. Щоправда, Періс не хоче зізнаватися, що робила блефаропластику. Але ж і навислої повіки раніше не було! До речі, блефаропластика може легко усунути цю проблему, змінивши розріз очей або піднявши кінчики брів (броуліфтинг). Наприклад, у країнах Азії зараз популярна європеїзація повік, яка робить погляд більш відкритим.

– Округлу форму очей можна отримати, якщо вибрати неправильну техніку проведення операції або видалити занадто багато зайвої шкіри навколо очей. Але якщо ви йдете до професіонала та чітко знаєте, який результат хочете отримати, його ви і отримаєте. Існує ще один міф: нібито після блефаропластики погіршується зір. Це не так. А ось пацієнтам, які носять контактні лінзи, потрібно пам’ятати, що ними не можна буде користуватися приблизно тиждень після операції, – коментує Олександр Бебих.

Міф №5. Блефаропластику можна робити лише один раз

Яскравий приклад того, що блефаропластику можна робити кілька разів – 56-річна Сара Джессіка Паркер. Актрисі прибрали мішки під очима, але недостатньо. Тому зірка зробила повторну операцію. Вдруге вона залишилася задоволена результатом.

Виправляла помилки хірурга і 51-річна актриса Ума Турман: після першої блефаропластики у неї змінився розріз очей, який не сподобався зірці та її шанувальникам.