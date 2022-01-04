Торт на Рождество — постные рецепты

Торт на Рождество будет отличным дополнением к праздничному столу.

Факты ICTV собрали рецепты вкусных десертов.

Шоколадный торт

Ингредиенты

Коржи

1 стакан сахара

1 стакан манки

1 стакан муки

1 стакан воды

0,5 стакана масла

3 ст. л. какао с горкой

2 ч. л. разрыхлителя

1 пак. ванильного сахара

0,5 ч. л. соли

Крем

1 стакан сока с мякотью или детское фруктовое пюре (развести водой)

3-4 ст. л. манки с горкой

сахар по желанию

Приготовление

Манку, сахар, какао, разрыхлитель, ванилин, соль смешать и добавить воду. Оставить на 20-30 минут. Добавить растительное масло, тщательно перемешать. Добавить просеянную муку. Выпекать 2-3 коржа при температуре 180 градусов 20-25 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой. Пока выпекаются лепешки, сделать крем. К соку добавить манку и проварить на малом огне для загустения крема. Если у вас пюре, добавить манку, перемешать и влить воду. Тогда проварить на малом огне до загустения крема. Собрать торт: лепешки перемазать кремом (по желанию можно добавить кокосовую стружку или фрукты). Оставить в холодильнике на 5-6 часов.

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Постный Наполеон

Ингредиенты

Тесто

360 г муки

200 мл газировки

125 мл растительного масла

0,5 ч. л. соли

Крем

1 л яблочного сока

200 г сахара

8 ст. л. манки

150 г грецких орехов

Приготовление

Тесто

В муку влить воду и масло, всыпать соль и замесить тесто. Завернуть в пленку и оставить на 30 минут. Тесто разделить на 10 частей. Каждый кусок раскатывать на пергаментной бумаге (лучше руками), смазывать бумагу маслом не нужно. Выпекать при температуре 200 градусов 5 минут.

Крем

В сок добавить сахар и манку, тщательно размешать и поставить на огонь. Сварить кашу, постоянно помешивая, чтобы не образовывались комки. Крем немного остудить и взбить миксером. Крем должен увеличиться в объеме вдвое и побелеть. Перемазывать коржи, каждый из них после крема посыпать измельченными орехами. Собрать торт. Верх и бока посыпать крошками из коржов.

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Шоколадный торт с банановым кремом

Ингредиенты

Тесто

3 ст. муки

2 ст. сахара

0,5 ч. л. соли

0,5 ст. растительного масла без запаха

0,5 ст. какао-порошка

10 г разрыхлителя

1,5 стакана воды

Крем

0,5 л бананового сока

3 ст. л. манной крупы

Глазурь

3 ст. л. какао-порошка

2 ст. л. сахара

1 ст. л. муки

1 ст. л. растительного масла

200-250 мл воды

Приготовление

Для приготовления теста смешайте сухие составляющие. Добавить масло, воду, тщательно и быстро перемешать. Вылить в форму, застеленную пергаментом. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 45 минут. Для крема сварить манку с добавлением сока, постоянно помешивая, чтобы не подгорел, до загустения. После этого сбить блендером. Для глазури все смешать и сварить. Коржи смазать кремом и полить глазурью.

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Все блюда постные, поэтому их можно есть даже тем, кто соблюдает пост.