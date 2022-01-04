Торт на Рождество — постные рецепты

Торт на Рождество будет отличным дополнением к праздничному столу.
Факты ICTV собрали рецепты вкусных десертов.
Шоколадный торт
Ингредиенты
Коржи
- 1 стакан сахара
- 1 стакан манки
- 1 стакан муки
- 1 стакан воды
- 0,5 стакана масла
- 3 ст. л. какао с горкой
- 2 ч. л. разрыхлителя
- 1 пак. ванильного сахара
- 0,5 ч. л. соли
Крем
- 1 стакан сока с мякотью или детское фруктовое пюре (развести водой)
- 3-4 ст. л. манки с горкой
- сахар по желанию
Приготовление
- Манку, сахар, какао, разрыхлитель, ванилин, соль смешать и добавить воду. Оставить на 20-30 минут.
- Добавить растительное масло, тщательно перемешать.
- Добавить просеянную муку.
- Выпекать 2-3 коржа при температуре 180 градусов 20-25 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой.
- Пока выпекаются лепешки, сделать крем. К соку добавить манку и проварить на малом огне для загустения крема.
- Если у вас пюре, добавить манку, перемешать и влить воду. Тогда проварить на малом огне до загустения крема.
- Собрать торт: лепешки перемазать кремом (по желанию можно добавить кокосовую стружку или фрукты).
- Оставить в холодильнике на 5-6 часов.
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Постный Наполеон
Ингредиенты
Тесто
- 360 г муки
- 200 мл газировки
- 125 мл растительного масла
- 0,5 ч. л. соли
Крем
- 1 л яблочного сока
- 200 г сахара
- 8 ст. л. манки
- 150 г грецких орехов
Приготовление
Тесто
- В муку влить воду и масло, всыпать соль и замесить тесто.
- Завернуть в пленку и оставить на 30 минут.
- Тесто разделить на 10 частей. Каждый кусок раскатывать на пергаментной бумаге (лучше руками), смазывать бумагу маслом не нужно.
- Выпекать при температуре 200 градусов 5 минут.
Крем
- В сок добавить сахар и манку, тщательно размешать и поставить на огонь.
- Сварить кашу, постоянно помешивая, чтобы не образовывались комки.
- Крем немного остудить и взбить миксером. Крем должен увеличиться в объеме вдвое и побелеть.
- Перемазывать коржи, каждый из них после крема посыпать измельченными орехами.
- Собрать торт. Верх и бока посыпать крошками из коржов.
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Шоколадный торт с банановым кремом
Ингредиенты
Тесто
- 3 ст. муки
- 2 ст. сахара
- 0,5 ч. л. соли
- 0,5 ст. растительного масла без запаха
- 0,5 ст. какао-порошка
- 10 г разрыхлителя
- 1,5 стакана воды
Крем
- 0,5 л бананового сока
- 3 ст. л. манной крупы
Глазурь
- 3 ст. л. какао-порошка
- 2 ст. л. сахара
- 1 ст. л. муки
- 1 ст. л. растительного масла
- 200-250 мл воды
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Приготовление
- Для приготовления теста смешайте сухие составляющие. Добавить масло, воду, тщательно и быстро перемешать.
- Вылить в форму, застеленную пергаментом.
- Выпекать при температуре 180 градусов примерно 45 минут.
- Для крема сварить манку с добавлением сока, постоянно помешивая, чтобы не подгорел, до загустения. После этого сбить блендером.
- Для глазури все смешать и сварить.
- Коржи смазать кремом и полить глазурью.
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Все блюда постные, поэтому их можно есть даже тем, кто соблюдает пост.