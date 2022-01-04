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Торт на Рождество — постные рецепты

4 января 2022, 17:50
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
торт на Різдво

Торт на Рождество будет отличным дополнением к праздничному столу.

Факты ICTV собрали рецепты вкусных десертов.

Шоколадный торт

Ингредиенты

Коржи

  • 1 стакан сахара
  • 1 стакан манки
  • 1 стакан муки
  • 1 стакан воды
  • 0,5 стакана масла
  • 3 ст. л. какао с горкой
  • 2 ч. л. разрыхлителя
  • 1 пак. ванильного сахара
  • 0,5 ч. л. соли

Крем

  • 1 стакан сока с мякотью или детское фруктовое пюре (развести водой)
  • 3-4 ст. л. манки с горкой
  • сахар по желанию
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Приготовление

  1. Манку, сахар, какао, разрыхлитель, ванилин, соль смешать и добавить воду. Оставить на 20-30 минут.
  2. Добавить растительное масло, тщательно перемешать.
  3. Добавить просеянную муку.
  4. Выпекать 2-3 коржа при температуре 180 градусов 20-25 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой.
  5. Пока выпекаются лепешки, сделать крем. К соку добавить манку и проварить на малом огне для загустения крема.
  6. Если у вас пюре, добавить манку, перемешать и влить воду. Тогда проварить на малом огне до загустения крема.
  7. Собрать торт: лепешки перемазать кремом (по желанию можно добавить кокосовую стружку или фрукты).
  8. Оставить в холодильнике на 5-6 часов.

 

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Публикация от Мама може все!???? (@food_mamochka)

Постный Наполеон

Ингредиенты

Тесто

  • 360 г муки
  • 200 мл газировки
  • 125 мл растительного масла
  • 0,5 ч. л. соли

Крем

  • 1 л яблочного сока
  • 200 г сахара
  • 8 ст. л. манки
  • 150 г грецких орехов

Приготовление

Тесто

  1. В муку влить воду и масло, всыпать соль и замесить тесто.
  2. Завернуть в пленку и оставить на 30 минут.
  3. Тесто разделить на 10 частей. Каждый кусок раскатывать на пергаментной бумаге (лучше руками), смазывать бумагу маслом не нужно.
  4. Выпекать при температуре 200 градусов 5 минут.

Крем

  1. В сок добавить сахар и манку, тщательно размешать и поставить на огонь.
  2. Сварить кашу, постоянно помешивая, чтобы не образовывались комки.
  3. Крем немного остудить и взбить миксером. Крем должен увеличиться в объеме вдвое и побелеть.
  4. Перемазывать коржи, каждый из них после крема посыпать измельченными орехами.
  5. Собрать торт. Верх и бока посыпать крошками из коржов.

 

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Публикация от ФУДБЛОГЕР▪️РЕЦЕПТИ▪️ДЕСЕРТИ (@recepty_przepisy)

Шоколадный торт с банановым кремом

Ингредиенты

Тесто

  • 3 ст. муки
  • 2 ст. сахара
  • 0,5 ч. л. соли
  • 0,5 ст. растительного масла без запаха
  • 0,5 ст. какао-порошка
  • 10 г разрыхлителя
  • 1,5 стакана воды

Крем

  • 0,5 л бананового сока
  • 3 ст. л. манной крупы

Глазурь

  • 3 ст. л. какао-порошка
  • 2 ст. л. сахара
  • 1 ст. л. муки
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 200-250 мл воды
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Приготовление

  1. Для приготовления теста смешайте сухие составляющие. Добавить масло, воду, тщательно и быстро перемешать.
  2. Вылить в форму, застеленную пергаментом.
  3. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 45 минут.
  4. Для крема сварить манку с добавлением сока, постоянно помешивая, чтобы не подгорел, до загустения. После этого сбить блендером.
  5. Для глазури все смешать и сварить.
  6. Коржи смазать кремом и полить глазурью.

 

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Публикация от Крістіна Булезюк Чернівці (@kristina_buleziuk)

Все блюда постные, поэтому их можно есть даже тем, кто соблюдает пост.

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