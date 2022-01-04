Торт на Різдво – пісні рецепти

Торт на Різдво буде чудовим доповненням до святкового столу.

Факти ICTV зібрали рецепти смачних десертів.

Шоколадний торт

Інгредієнти

Коржі

1 склянка цукру

1 склянка манки

1 склянка борошна

1 склянка води

0,5 склянки олії

3 ст. л. какао з гіркою

2 ч. л. розпушувача

1 пак. ванільного цукру

0,5 ч. л. солі

Крем

1 склянка соку з м’якоттю або дитяче фруктове пюре (розвести водою)

3-4 ст. л. манки з гіркою

цукор за бажанням

Приготування

Манку, цукор, какао, розпушувач, ванілін, сіль змішати та додати воду. Залишити на 20-30 хвилин. Додати олію, ретельно перемішати. Додати просіяне борошно. Випікати 2-3 коржа за температури 180 градусів 20-25 хвилин. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою. Доки випікаються коржі, зробити крем. До соку додати манку та проварити на малому вогні до загустіння крему. Якщо у вас пюре, додати манку, перемішати та влити воду. Тоді проварити на малому вогні до загустіння крему. Зібрати торт: коржі перемазати кремом (за бажанням можна додати кокосову стружку або фрукти). Залишити в холодильнику на 5-6 годин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мама може все!???? (@food_mamochka)

Пісний Наполеон

Інгредієнти

Тісто

360 г борошна

200 мл газованої води

125 мл рослинної олії

0,5 ч. л. солі

Крем

1 л яблучного соку

200 г цукру

8 ст. л. манки

150 г грецьких горіхів

Приготування

Тісто

До борошна влити воду і олію, всипати сіль і замісити тісто. Загорнути у плівку і залишити на 30 хвилин. Тісто розділити на 10 частин. Кожен шматок розкачувати на пергаментному папері (краще руками), папір змащувати олією не потрібно. Випікати за температури 200 градусів 5 хвилин.

Крем

У сік додати цукор і манку, ретельно розмішати і поставити на вогонь. Зварити кашу, постійно помішуючи, щоб не утворювались грудки. Крем трішки остудити і збити міксером. Крем має збільшитись в об’ємі удвічі та побіліти. Перемащувати коржі, кожен корж після крему посипати подрібненими горіхами. Зібрати торт. Верх і боки посипати крихтами з коржів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФУДБЛОГЕР▪️РЕЦЕПТИ▪️ДЕСЕРТИ (@recepty_przepisy)

Шоколадний торт з банановим кремом

Інгредієнти

Тісто

3 ст. муки

2 ст. цукру

0,5 ч. л. солі

0,5 ст. рослинної олії без запаху

0,5 ст. какао-порошку

10 г розпушувача

1,5 склянки води

Крем

0,5 л бананового соку

3 ст. л. манної крупи

Глазур

3 ст. л. какао-порошку

2 ст. л. цукру

1 ст. л. муки

1 ст. л. рослинної олії

200-250 мл води

Приготування

Для приготування тіста змішати сухі складові. Додати олію, воду, все ретельно і швидко перемішати. Вилити у форму, застелену пергаментом. Випікати за температури 180 градусів приблизно 45 хвилин. Для крему зварити манку з додаванням соку, постійно помішуючи, щоб не підгорів, до загущення. Після цього збити блендером. Для глазурі все змішати та зварити. Коржі змастити кремом та полити все глазур’ю.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Крістіна Булезюк Чернівці (@kristina_buleziuk)

Усі страви є пісними, тому їх можна їсти навіть тим, хто дотримується посту.