Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Фото Відео Їжа

Торт на Різдво – пісні рецепти

4 Січня 2022, 17:50
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
торт на Різдво

Торт на Різдво буде чудовим доповненням до святкового столу.

Факти ICTV зібрали рецепти смачних десертів.

Шоколадний торт

Інгредієнти

Коржі

  • 1 склянка цукру
  • 1 склянка манки
  • 1 склянка борошна
  • 1 склянка води
  • 0,5 склянки олії
  • 3 ст. л. какао з гіркою
  • 2 ч. л. розпушувача
  • 1 пак. ванільного цукру
  • 0,5 ч. л. солі

Крем

  • 1 склянка соку з м’якоттю або дитяче фруктове пюре (розвести водою)
  • 3-4 ст. л. манки з гіркою
  • цукор за бажанням
Читайте також:
Торт на Різдво – пісні рецептиПісне меню на Новий рік: рецепт закуски, основної страви та десерту

Приготування

  1. Манку, цукор, какао, розпушувач, ванілін, сіль змішати та додати воду. Залишити на 20-30 хвилин.
  2. Додати олію, ретельно перемішати.
  3. Додати просіяне борошно.
  4. Випікати 2-3 коржа за температури 180 градусів 20-25 хвилин. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою.
  5. Доки випікаються коржі, зробити крем. До соку додати манку та проварити на малому вогні до загустіння крему.
  6. Якщо у вас пюре, додати манку, перемішати та влити воду. Тоді проварити на малому вогні до загустіння крему.
  7. Зібрати торт: коржі перемазати кремом (за бажанням можна додати кокосову стружку або фрукти).
  8. Залишити в холодильнику на 5-6 годин.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Мама може все!???? (@food_mamochka)

Пісний Наполеон

Інгредієнти

Тісто

  • 360 г борошна
  • 200 мл газованої води
  • 125 мл рослинної олії
  • 0,5 ч. л. солі

Крем

  • 1 л яблучного соку
  • 200 г цукру
  • 8 ст. л. манки
  • 150 г грецьких горіхів

Приготування

Тісто

  1. До борошна влити воду і олію, всипати сіль і замісити тісто.
  2. Загорнути у плівку і залишити на 30 хвилин.
  3. Тісто розділити на 10 частин. Кожен шматок розкачувати на пергаментному папері (краще руками), папір змащувати олією не потрібно.
  4. Випікати за температури 200 градусів 5 хвилин.

Крем

  1. У сік додати цукор і манку, ретельно розмішати і поставити на вогонь.
  2. Зварити кашу, постійно помішуючи, щоб не утворювались грудки.
  3. Крем трішки остудити і збити міксером. Крем має збільшитись в об’ємі удвічі та побіліти.
  4. Перемащувати коржі, кожен корж після крему посипати подрібненими горіхами.
  5. Зібрати торт. Верх і боки посипати крихтами з коржів.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от ФУДБЛОГЕР▪️РЕЦЕПТИ▪️ДЕСЕРТИ (@recepty_przepisy)

Шоколадний торт з банановим кремом

Інгредієнти

Тісто

  • 3 ст. муки
  • 2 ст. цукру
  • 0,5 ч. л. солі
  • 0,5 ст. рослинної олії без запаху
  • 0,5 ст. какао-порошку
  • 10 г розпушувача
  • 1,5 склянки води

Крем

  • 0,5 л бананового соку
  • 3 ст. л. манної крупи

Глазур

  • 3 ст. л. какао-порошку
  • 2 ст. л. цукру
  • 1 ст. л. муки
  • 1 ст. л. рослинної олії
  • 200-250 мл води
Читайте також:
Торт на Різдво – пісні рецептиПісні страви на Різдво – прості рецепти

Приготування

  1. Для приготування тіста змішати сухі складові. Додати олію, воду, все ретельно і швидко перемішати.
  2. Вилити у форму, застелену пергаментом.
  3. Випікати за температури 180 градусів приблизно 45 хвилин.
  4. Для крему зварити манку з додаванням соку, постійно помішуючи, щоб не підгорів, до загущення. Після цього збити блендером.
  5. Для глазурі все змішати та зварити.
  6. Коржі змастити кремом та полити все глазур’ю.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Крістіна Булезюк Чернівці (@kristina_buleziuk)

Усі страви є пісними, тому їх можна їсти навіть тим, хто дотримується посту.

Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка