Торт на Різдво – пісні рецепти

Торт на Різдво буде чудовим доповненням до святкового столу.
Факти ICTV зібрали рецепти смачних десертів.
Шоколадний торт
Інгредієнти
Коржі
- 1 склянка цукру
- 1 склянка манки
- 1 склянка борошна
- 1 склянка води
- 0,5 склянки олії
- 3 ст. л. какао з гіркою
- 2 ч. л. розпушувача
- 1 пак. ванільного цукру
- 0,5 ч. л. солі
Крем
- 1 склянка соку з м’якоттю або дитяче фруктове пюре (розвести водою)
- 3-4 ст. л. манки з гіркою
- цукор за бажанням
Приготування
- Манку, цукор, какао, розпушувач, ванілін, сіль змішати та додати воду. Залишити на 20-30 хвилин.
- Додати олію, ретельно перемішати.
- Додати просіяне борошно.
- Випікати 2-3 коржа за температури 180 градусів 20-25 хвилин. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою.
- Доки випікаються коржі, зробити крем. До соку додати манку та проварити на малому вогні до загустіння крему.
- Якщо у вас пюре, додати манку, перемішати та влити воду. Тоді проварити на малому вогні до загустіння крему.
- Зібрати торт: коржі перемазати кремом (за бажанням можна додати кокосову стружку або фрукти).
- Залишити в холодильнику на 5-6 годин.
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Пісний Наполеон
Інгредієнти
Тісто
- 360 г борошна
- 200 мл газованої води
- 125 мл рослинної олії
- 0,5 ч. л. солі
Крем
- 1 л яблучного соку
- 200 г цукру
- 8 ст. л. манки
- 150 г грецьких горіхів
Приготування
Тісто
- До борошна влити воду і олію, всипати сіль і замісити тісто.
- Загорнути у плівку і залишити на 30 хвилин.
- Тісто розділити на 10 частин. Кожен шматок розкачувати на пергаментному папері (краще руками), папір змащувати олією не потрібно.
- Випікати за температури 200 градусів 5 хвилин.
Крем
- У сік додати цукор і манку, ретельно розмішати і поставити на вогонь.
- Зварити кашу, постійно помішуючи, щоб не утворювались грудки.
- Крем трішки остудити і збити міксером. Крем має збільшитись в об’ємі удвічі та побіліти.
- Перемащувати коржі, кожен корж після крему посипати подрібненими горіхами.
- Зібрати торт. Верх і боки посипати крихтами з коржів.
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Шоколадний торт з банановим кремом
Інгредієнти
Тісто
- 3 ст. муки
- 2 ст. цукру
- 0,5 ч. л. солі
- 0,5 ст. рослинної олії без запаху
- 0,5 ст. какао-порошку
- 10 г розпушувача
- 1,5 склянки води
Крем
- 0,5 л бананового соку
- 3 ст. л. манної крупи
Глазур
- 3 ст. л. какао-порошку
- 2 ст. л. цукру
- 1 ст. л. муки
- 1 ст. л. рослинної олії
- 200-250 мл води
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Приготування
- Для приготування тіста змішати сухі складові. Додати олію, воду, все ретельно і швидко перемішати.
- Вилити у форму, застелену пергаментом.
- Випікати за температури 180 градусів приблизно 45 хвилин.
- Для крему зварити манку з додаванням соку, постійно помішуючи, щоб не підгорів, до загущення. Після цього збити блендером.
- Для глазурі все змішати та зварити.
- Коржі змастити кремом та полити все глазур’ю.
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Усі страви є пісними, тому їх можна їсти навіть тим, хто дотримується посту.