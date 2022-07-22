Тосты с пастой из авокадо – лучшая идея завтрака. Авокадо имеет нейтральный вкус, поэтому его можно совмещать практически с любыми продуктами питания: от рыбы до шоколада.

Поскольку утром всегда не хватает времени, потому шеф Евгений Клопотенко предлагает максимально простой рецепт завтрака по авокадо.

Ингредиенты

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1 авокадо

4 ломтика цельнозернового хлеба

2 яйца

50 г сыра фета

4 вяленых томатов

соль и перец по вкусу

Авокадо помойте, разрежьте на две части, удалите косточку. Выбирайте только спелые плоды авокадо, мякоть которых можно размять вилкой.

Ложкой выберите мякоть авокадо в мисочке. Если авокадо спел, это будет сделать достаточно легко.

Возьмите яйца, отварите всмятку, охладите в холодной воде и почистите. Авокадо и сыр фета порежьте небольшими кубиками. Затем возьмите вяленые томаты и порежьте мелко.

Разомните все это вилкой в ​​состояние пасты, добавьте перец и соль по вкусу.

Подсушите хлеб для тостов в тостере или на сковороде без масла. Все ингредиенты смешайте в миске. Желток из яиц играет роль соуса для нашей пасты из авокадо. Добавьте соль и перец по вкусу. Выложите массу на тосты и наслаждайтесь утром.

Источник: Евгений Клопотенко