Тосты с пастой из авокадо – лучшая идея завтрака. Авокадо имеет нейтральный вкус, поэтому его можно совмещать практически с любыми продуктами питания: от рыбы до шоколада.
Поскольку утром всегда не хватает времени, потому шеф Евгений Клопотенко предлагает максимально простой рецепт завтрака по авокадо.
Ингредиенты
- 1 авокадо
- 4 ломтика цельнозернового хлеба
- 2 яйца
- 50 г сыра фета
- 4 вяленых томатов
- соль и перец по вкусу
Авокадо помойте, разрежьте на две части, удалите косточку. Выбирайте только спелые плоды авокадо, мякоть которых можно размять вилкой.
Ложкой выберите мякоть авокадо в мисочке. Если авокадо спел, это будет сделать достаточно легко.
Возьмите яйца, отварите всмятку, охладите в холодной воде и почистите. Авокадо и сыр фета порежьте небольшими кубиками. Затем возьмите вяленые томаты и порежьте мелко.
Разомните все это вилкой в состояние пасты, добавьте перец и соль по вкусу.
Подсушите хлеб для тостов в тостере или на сковороде без масла. Все ингредиенты смешайте в миске. Желток из яиц играет роль соуса для нашей пасты из авокадо. Добавьте соль и перец по вкусу. Выложите массу на тосты и наслаждайтесь утром.
Источник: Евгений Клопотенко