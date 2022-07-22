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Еда

Тосты с авокадо — лучшая идея для завтрака

22 июля 2022, 19:52
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
тости з авокадо
Источник: Depositphotos

Тосты с пастой из авокадо – лучшая идея завтрака. Авокадо имеет нейтральный вкус, поэтому его можно совмещать практически с любыми продуктами питания: от рыбы до шоколада.

Поскольку утром всегда не хватает времени, потому шеф Евгений Клопотенко предлагает максимально простой рецепт завтрака по авокадо.

Ингредиенты

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  • 1 авокадо
  • 4 ломтика цельнозернового хлеба
  • 2 яйца
  • 50 г сыра фета
  • 4 вяленых томатов
  • соль и перец по вкусу

Авокадо помойте, разрежьте на две части, удалите косточку. Выбирайте только спелые плоды авокадо, мякоть которых можно размять вилкой.

Ложкой выберите мякоть авокадо в мисочке. Если авокадо спел, это будет сделать достаточно легко.

Возьмите яйца, отварите всмятку, охладите в холодной воде и почистите. Авокадо и сыр фета порежьте небольшими кубиками. Затем возьмите вяленые томаты и порежьте мелко.

Разомните все это вилкой в ​​состояние пасты, добавьте перец и соль по вкусу.

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Подсушите хлеб для тостов в тостере или на сковороде без масла. Все ингредиенты смешайте в миске. Желток из яиц играет роль соуса для нашей пасты из авокадо. Добавьте соль и перец по вкусу. Выложите массу на тосты и наслаждайтесь утром.

Источник: Евгений Клопотенко

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