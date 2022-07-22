Тости з пастою з авокадо – найкраща ідея для сніданку. Авокадо має нейтральний смак, тому його можна поєднувати практично з будь-якими продуктами харчування: від риби до шоколаду.
Оскільки вранці завжди не вистачає часу, тому шеф Євген Клопотенко пропонує максимально простий рецепт сніданку з авокадо.
Інгредієнти
- 1 авокадо
- 4 скибочки цільнозернового хліба
- 2 яйця
- 50 г сиру фета
- 4 в’ялених томати
- сіль і перець до смаку
Авокадо помийте, розріжте на дві частини, видаліть кісточку. Вибирайте тільки стиглі плоди авокадо, м’якоть яких можна розім’яти виделкою.
Ложкою виберіть м’якоть авокадо у мисочку. Якщо авокадо стиглий, це буде зробити досить легко.
Візьміть яйця, відваріть некруто, охолодіть у холодній воді та почистіть. Авокадо і сир фета поріжте невеликими кубиками. Потім візьміть в’ялені томати та дрібно поріжте.
Розімніть все це виделкою до стану пасти, додайте перець і сіль до смаку.
Хліб для тостів підсушіть у тостері або на пательні без олії. Усі інгредієнти змішайте в мисці. Жовток із яєць грає роль соусу для нашої пасти з авокадо. Додайте сіль і перець до смаку. Викладіть масу на тости та насолоджуйтеся ранком.
Джерело: Євген Клопотенко