Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Їжа

Тости з авокадо – найкраще рішення для сніданку

22 Липня 2022, 19:52
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
тости з авокадо
Джерело: Depositphotos

Тости з пастою з авокадо – найкраща ідея для сніданку. Авокадо має нейтральний смак, тому його можна поєднувати практично з будь-якими продуктами харчування: від риби до шоколаду.

Оскільки вранці завжди не вистачає часу, тому шеф Євген Клопотенко пропонує максимально простий рецепт сніданку з авокадо.

Інгредієнти

Зараз дивляться
  • 1 авокадо
  • 4 скибочки цільнозернового хліба
  • 2 яйця
  • 50 г сиру фета
  • 4 в’ялених томати
  • сіль і перець до смаку

Авокадо помийте, розріжте на дві частини, видаліть кісточку. Вибирайте тільки стиглі плоди авокадо, м’якоть яких можна розім’яти виделкою.

Ложкою виберіть м’якоть авокадо у мисочку. Якщо авокадо стиглий, це буде зробити досить легко.

Візьміть яйця, відваріть некруто, охолодіть у холодній воді та почистіть. Авокадо і сир фета поріжте невеликими кубиками. Потім візьміть в’ялені томати та дрібно поріжте.

Розімніть все це виделкою до стану пасти, додайте перець і сіль до смаку.

Читайте також:
Тости з авокадо – найкраще рішення для сніданкуБез м’яса! Як приготувати вегетаріанські спагеті з соусом із авокадо

Хліб для тостів підсушіть у тостері або на пательні без олії. Усі інгредієнти змішайте в мисці. Жовток із яєць грає роль соусу для нашої пасти з авокадо. Додайте сіль і перець до смаку. Викладіть масу на тости та насолоджуйтеся ранком.

Джерело: Євген Клопотенко

Теги
Кулінарні рецепти
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь