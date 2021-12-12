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Їжа

Без м’яса! Як приготувати вегетаріанські спагеті з соусом із авокадо

12 Грудня 2021, 09:30
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Без м’яса! Як приготувати вегетаріанські спагеті з соусом із авокадо

Багато хто помилково вважає, що якщо прибрати м’ясо та рибу з раціону, їсти буде нічого. Але смачно готувати можна без використання тваринного білка.

Головне – вміти це правильно робити.

У цьому можете особисто переконатися, приготувавши спагеті за рецептом учасника Пекельної кухні (Новий канал) Равшана Хамідова.

Равшан Хамидов

Інгредієнти

  • Спагеті – 70 г
  • Авокадо – 70 г
  • Броколі – 30 г
  • Помідори чері – 50 г
  • Копчена паприка – за смаком
  • Сіль – за смаком
  • Оливкова олія – для засмажки
  • Часник – половина головки
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Приготування

  1. Спагеті відправте в окріп, щоб вони зварилися. Прикрутіть вогонь до мінімуму. Це потрібно зробити, щоб паста повністю опустилася в каструлю, не пригорівши від сильного вогню. Щойно вона зануриться у воду, можете додати вогню.
  2. Доки спагеті варяться, у сотейнику з товстим дном розігрійте оливкову олію. Відправте туди часник, щоб олія збагатилася його смаком. І помідори чері, аби вони також наситилися смаками. Одразу ж зніміть сотейник з вогню та відставте.
  3. Розріжте авокадо навпіл, дістаньте кісточку. Вийміть ложечкою м’якуш з однієї половинки і відправте в ємність, у якій будете її блендерувати. Залийте авокадо 200 мл води та збийте до однорідної маси.
  4. Броколі посоліть і посипте копченою паприкою. Відправте смажитися на сковорідку. Коли броколі добре підрум’яниться, додайте половину черпака бульйону, в якому варилася паста. І потушіть разом, поки бульйон не випарується.
  5. Заберіть броколі зі сковороди і налийте туди соус з авокадо. В нього влийте невелику кількість бульйону, в якому варилися спагеті. Трохи потушіть разом та вимкніть вогонь.
  6. Додайте пасту до соусу, да також до смаку сіль, а потім добре перемішайте.
  7. Викладіть спагеті на тарілку. Зверху полийте соусом, покладіть броколі та томати.

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