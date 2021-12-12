Багато хто помилково вважає, що якщо прибрати м’ясо та рибу з раціону, їсти буде нічого. Але смачно готувати можна без використання тваринного білка.

Головне – вміти це правильно робити.

У цьому можете особисто переконатися, приготувавши спагеті за рецептом учасника Пекельної кухні (Новий канал) Равшана Хамідова.

Інгредієнти

Спагеті – 70 г

Авокадо – 70 г

Броколі – 30 г

Помідори чері – 50 г

Копчена паприка – за смаком

Сіль – за смаком

Оливкова олія – для засмажки

Часник – половина головки

Приготування