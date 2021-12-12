Багато хто помилково вважає, що якщо прибрати м’ясо та рибу з раціону, їсти буде нічого. Але смачно готувати можна без використання тваринного білка.
Головне – вміти це правильно робити.
У цьому можете особисто переконатися, приготувавши спагеті за рецептом учасника Пекельної кухні (Новий канал) Равшана Хамідова.
Інгредієнти
- Спагеті – 70 г
- Авокадо – 70 г
- Броколі – 30 г
- Помідори чері – 50 г
- Копчена паприка – за смаком
- Сіль – за смаком
- Оливкова олія – для засмажки
- Часник – половина головки
Приготування
- Спагеті відправте в окріп, щоб вони зварилися. Прикрутіть вогонь до мінімуму. Це потрібно зробити, щоб паста повністю опустилася в каструлю, не пригорівши від сильного вогню. Щойно вона зануриться у воду, можете додати вогню.
- Доки спагеті варяться, у сотейнику з товстим дном розігрійте оливкову олію. Відправте туди часник, щоб олія збагатилася його смаком. І помідори чері, аби вони також наситилися смаками. Одразу ж зніміть сотейник з вогню та відставте.
- Розріжте авокадо навпіл, дістаньте кісточку. Вийміть ложечкою м’якуш з однієї половинки і відправте в ємність, у якій будете її блендерувати. Залийте авокадо 200 мл води та збийте до однорідної маси.
- Броколі посоліть і посипте копченою паприкою. Відправте смажитися на сковорідку. Коли броколі добре підрум’яниться, додайте половину черпака бульйону, в якому варилася паста. І потушіть разом, поки бульйон не випарується.
- Заберіть броколі зі сковороди і налийте туди соус з авокадо. В нього влийте невелику кількість бульйону, в якому варилися спагеті. Трохи потушіть разом та вимкніть вогонь.
- Додайте пасту до соусу, да також до смаку сіль, а потім добре перемішайте.
- Викладіть спагеті на тарілку. Зверху полийте соусом, покладіть броколі та томати.