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Без мяса! Как приготовить вегетарианские спагетти с соусом из авокадо

12 декабря 2021, 09:30
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Без мяса! Как приготовить вегетарианские спагетти с соусом из авокадо

Многие ошибочно считают, что если исключить мясо и рыбу из рациона, есть будет нечего. Но вкусно готовить можно и без использования животного белка.

Главное – уметь это правильно делать.

В этом можете убедиться лично, приготовив спагетти по рецепту участника Адской кухни (Новый канал) Равшана Хамидова.

Равшан Хамидов

Ингредиенты

  • Спагетти – 70 г
  • Авокадо – 70 г
  • Брокколи – 30 г
  • Помидоры черри – 50 г
  • Копченая паприка – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Оливковое масло – для зажарки
  • Чеснок – половину головки
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Приготовление

  1. Спагетти отправьте в кипящую воду, чтобы они сварились. Убавьте огонь до минимума. Это нужно сделать, чтобы паста полностью опустилась в кастрюлю, не пригорев от сильного огня. Как только она погрузится в воду, можете добавить огня.
  2. Пока спагетти варятся, в сотейнике с толстым дном разогрейте оливковое масло. Отправьте туда чеснок, чтобы масло обогатилось его вкусом. И помидоры черри, чтобы они также насытились вкусами. Сразу же снимите сотейник с огня и отставьте.
  3. Разрежьте авокадо пополам, достаньте косточку. Выньте ложечкой мякоть из одной половинки и отправьте в емкость, в которой будете ее блендировать. Залейте авокадо 200 мл воды и взбейте до однородной массы.
  4. Брокколи посолите и посыпьте копченой паприкой. Отправьте жариться на сковородку. Когда брокколи хорошенько подрумянится, добавьте половину половника бульона, в котором варилась паста. И потомите вместе, пока бульон не испарится.
  5. Уберите брокколи со сковороды и налейте туда соус из авокадо. В него влейте немного бульона, в котором варились спагетти. Чуть потомите вместе и выключите огонь.
  6. Добавьте пасту в соус, доведите до вкуса солью, а потом хорошенько перемешайте.
  7. Выложите спагетти на тарелку. Сверху полейте соусом, положите брокколи и томаты.

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