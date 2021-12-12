Многие ошибочно считают, что если исключить мясо и рыбу из рациона, есть будет нечего. Но вкусно готовить можно и без использования животного белка.
Главное – уметь это правильно делать.
В этом можете убедиться лично, приготовив спагетти по рецепту участника Адской кухни (Новый канал) Равшана Хамидова.
Ингредиенты
- Спагетти – 70 г
- Авокадо – 70 г
- Брокколи – 30 г
- Помидоры черри – 50 г
- Копченая паприка – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Оливковое масло – для зажарки
- Чеснок – половину головки
Приготовление
- Спагетти отправьте в кипящую воду, чтобы они сварились. Убавьте огонь до минимума. Это нужно сделать, чтобы паста полностью опустилась в кастрюлю, не пригорев от сильного огня. Как только она погрузится в воду, можете добавить огня.
- Пока спагетти варятся, в сотейнике с толстым дном разогрейте оливковое масло. Отправьте туда чеснок, чтобы масло обогатилось его вкусом. И помидоры черри, чтобы они также насытились вкусами. Сразу же снимите сотейник с огня и отставьте.
- Разрежьте авокадо пополам, достаньте косточку. Выньте ложечкой мякоть из одной половинки и отправьте в емкость, в которой будете ее блендировать. Залейте авокадо 200 мл воды и взбейте до однородной массы.
- Брокколи посолите и посыпьте копченой паприкой. Отправьте жариться на сковородку. Когда брокколи хорошенько подрумянится, добавьте половину половника бульона, в котором варилась паста. И потомите вместе, пока бульон не испарится.
- Уберите брокколи со сковороды и налейте туда соус из авокадо. В него влейте немного бульона, в котором варились спагетти. Чуть потомите вместе и выключите огонь.
- Добавьте пасту в соус, доведите до вкуса солью, а потом хорошенько перемешайте.
- Выложите спагетти на тарелку. Сверху полейте соусом, положите брокколи и томаты.