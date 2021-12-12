Многие ошибочно считают, что если исключить мясо и рыбу из рациона, есть будет нечего. Но вкусно готовить можно и без использования животного белка.

Главное – уметь это правильно делать.

В этом можете убедиться лично, приготовив спагетти по рецепту участника Адской кухни (Новый канал) Равшана Хамидова.

Ингредиенты

Спагетти – 70 г

Авокадо – 70 г

Брокколи – 30 г

Помидоры черри – 50 г

Копченая паприка – по вкусу

Соль – по вкусу

Оливковое масло – для зажарки

Чеснок – половину головки

Приготовление