Фитнес-тренер Александра Кобалинова в комментарии Фактам ICTV рассказала, что ходьба является самым эффективным упражнением из всех, которые вам могут предложить в спортзале.

— Ходьба действительно уникальна. Учеными подсчитано, что по время ходьбы включаются порядка 200 мышц нашего тела, — объясняет тренер.

Среди мышц, которые активно работают при ходьбе эксперт по фитнесу назвала мышцы пресса, бедер, ягодиц, поясницы, шеи, мышцы, которые поддерживают позвоночный отдел скелета.

Но самое главное, по словам Александры Кобалиновой, ходьба — это отличное средство для тренировки мышцы сердца. Этот фактор является определяющим в нормализации кровяного давления и снижения до 40% риска развития инсультов и инфарктов.

Кроме того, регулярная ходьба поможет эффективно и комфортно избавиться от лишних килограммов. Ведь всего 30 минут быстрой ходьбы сжигают около 150 ккал.

Александра Кобалинова призывает больше ходить пешком, отказываясь по возможности от всевозможных транспортных средств, в том числе и лифта.