Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Двигаемся!

Тренер по фитнесу назвала самое эффективное упражнение для мышц и похудения

23 июля 2023, 14:56
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья Александра Кобалинова фитнес-тренер
фітнес
Источник: Pexels

Фитнес-тренер Александра Кобалинова в комментарии Фактам ICTV рассказала, что ходьба является самым эффективным упражнением из всех, которые вам могут предложить в спортзале.

— Ходьба действительно уникальна. Учеными подсчитано, что по время ходьбы включаются порядка 200 мышц нашего тела, — объясняет тренер.

Среди мышц, которые активно работают при ходьбе эксперт по фитнесу назвала мышцы пресса, бедер, ягодиц, поясницы, шеи, мышцы, которые поддерживают позвоночный отдел скелета.

Читайте также:
бег ходьбаПотребность в скорости: что такое спортивная ходьба и когда она лучше бега

Но самое главное, по словам Александры Кобалиновой, ходьба — это отличное средство для тренировки мышцы сердца. Этот фактор является определяющим в нормализации кровяного давления и снижения до 40% риска развития инсультов и инфарктов.

Кроме того, регулярная ходьба поможет эффективно и комфортно избавиться от лишних килограммов. Ведь всего 30 минут быстрой ходьбы сжигают около 150 ккал.

Александра Кобалинова призывает больше ходить пешком, отказываясь по возможности от всевозможных транспортных средств, в том числе и лифта.

Теги
Советы Похудение Фітнес
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь