Фітнес-тренерка Олександра Кобалінова в коментарі Фактам ICTV розповіла, що ходьба є найефективнішою вправою з усіх, які вам можуть запропонувати у спортзалі.

– Ходьба дійсно унікальна. Вчені підрахували, що під час ходьби включаються близько 200 м’язів нашого тіла, – пояснює тренерка

Серед м’язів, які найактивніше працюють під час ходьби, експертка з фітнесу назвала м’язи преса, стегон, сідниць, попереку, шиї, м’язи, які підтримують хребетний відділ скелета.

Але найголовніше, за словами Олександри Кобалінової, ходьба – це чудовий засіб для тренування м’язів серця. Цей фактор є визначальним у нормалізації кров’яного тиску та зниження до 40% ризику розвитку інсультів та інфарктів.

Крім того, регулярна ходьба допоможе ефективно та комфортно позбутися зайвих кілограмів. Адже всього 30 хвилин швидкої ходьби спалюють близько 150 ккал.

Олександра Кобалінова закликає більше ходити пішки, відмовляючись за можливості від усіляких транспортних засобів, зокрема й ліфта.