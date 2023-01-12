12 января 2023, 19:47 Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я

Калина зимой, когда она пережила первые морозы, становится только вкуснее – горечь уходит, а гроздья еще упругие и сочные. Идеально для приготовления варенья, считает шеф Евгений Клопотенко. Ингредиенты: 250 г калины

500 г сахара

1 клок мяты

1 клок мелиссы

1 клочок тимьяна

0,5 ч. л. сухого имбиря Приготовление: Сейчас смотрят Ополосните гроздья калины проточной водой, выложите на бумажное полотенце и дайте немного обсохнуть. Аккуратно оборвите ягоды и перетрите через сито, пользуясь перчатками. Простерилизуйте банку и крышку. Добавьте калиновую массу в сотейник, где будете проваривать варенье из калины, всыпьте сахар и хорошо размешайте. Добавьте сухой имбирь. Снова хорошо размешайте. А потом добавьте помытый чабрец, мяту и мелиссу в пучках. Поставьте сотейник на средний огонь и проварите в течение 1-2 минут. Извлеките травы. Их можно добавлять в чай сразу и получить немалое наслаждение. Налейте варенье в банку, накройте крышкой и закатайте. Если планируете есть сразу, можно накрыть обычной крышечкой. Хранить такое варенье нужно в холодильнике. Читайте также: Как приготовить шарлотку с яблоками: простой рецепт вкусного пирога Источник: Евгений Клопотенко

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