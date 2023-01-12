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Еда

Варенье из калины

12 января 2023, 19:47
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
клина
Источник: Depositphotos

Калина зимой, когда она пережила первые морозы, становится только вкуснее – горечь уходит, а гроздья еще упругие и сочные. Идеально для приготовления варенья, считает шеф Евгений Клопотенко.

Ингредиенты:

  • 250 г калины
  • 500 г сахара
  • 1 клок мяты
  • 1 клок мелиссы
  • 1 клочок тимьяна
  • 0,5 ч. л. сухого имбиря

Приготовление:

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  1. Ополосните гроздья калины проточной водой, выложите на бумажное полотенце и дайте немного обсохнуть. Аккуратно оборвите ягоды и перетрите через сито, пользуясь перчатками.
  2. Простерилизуйте банку и крышку.
  3. Добавьте калиновую массу в сотейник, где будете проваривать варенье из калины, всыпьте сахар и хорошо размешайте.
  4. Добавьте сухой имбирь. Снова хорошо размешайте. А потом добавьте помытый чабрец, мяту и мелиссу в пучках.
  5. Поставьте сотейник на средний огонь и проварите в течение 1-2 минут. Извлеките травы. Их можно добавлять в чай сразу и получить немалое наслаждение.
  6. Налейте варенье в банку, накройте крышкой и закатайте. Если планируете есть сразу, можно накрыть обычной крышечкой. Хранить такое варенье нужно в холодильнике.
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Источник: Евгений Клопотенко

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