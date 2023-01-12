Калина зимой, когда она пережила первые морозы, становится только вкуснее – горечь уходит, а гроздья еще упругие и сочные. Идеально для приготовления варенья, считает шеф Евгений Клопотенко.
Ингредиенты:
- 250 г калины
- 500 г сахара
- 1 клок мяты
- 1 клок мелиссы
- 1 клочок тимьяна
- 0,5 ч. л. сухого имбиря
Приготовление:
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- Ополосните гроздья калины проточной водой, выложите на бумажное полотенце и дайте немного обсохнуть. Аккуратно оборвите ягоды и перетрите через сито, пользуясь перчатками.
- Простерилизуйте банку и крышку.
- Добавьте калиновую массу в сотейник, где будете проваривать варенье из калины, всыпьте сахар и хорошо размешайте.
- Добавьте сухой имбирь. Снова хорошо размешайте. А потом добавьте помытый чабрец, мяту и мелиссу в пучках.
- Поставьте сотейник на средний огонь и проварите в течение 1-2 минут. Извлеките травы. Их можно добавлять в чай сразу и получить немалое наслаждение.
- Налейте варенье в банку, накройте крышкой и закатайте. Если планируете есть сразу, можно накрыть обычной крышечкой. Хранить такое варенье нужно в холодильнике.
Источник: Евгений Клопотенко