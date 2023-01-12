12 Січня 2023, 19:47 Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я

Калина взимку, коли пережила перші морози, стає тільки смачнішою – гіркота йде геть, а грона ще пружні й соковиті. Ідеально для приготування варення, вважає шеф Євген Клопотенко. Інгредієнти: 250 г калини

500 г цукру

1 жмут м’яти

1 жмут меліси

1 жмут чебрецю

0,5 ч. л. сухого імбиру Приготування: Ополосніть грона калини проточною водою, викладіть на паперовий рушник і дайте трохи обсохнути. Акуратно обірвіть ягоди і перетріть через сито, користуючись рукавичками. Простерилізуйте банку та кришку. Додайте калинову масу у сотейник, де будете проварювати варення з калини, всипте цукор і добре розмішайте. Додайте сухий імбир. Знову добре розмішайте. А потім додайте помитий чебрець, м’яту та мелісу у жмутах. Поставте сотейник на середній вогонь і проваріть протягом 1-2 хвилини. Вийміть трави. Їх можна додавати у чай одразу і отримати немалу насолоду. Налийте варення у банку, накрийте кришкою і закатайте. Якщо плануєте їсти одразу, то можна накрити звичайною кришечкою. Зберігати таке варення треба у холодильнику. Читайте також: Як приготувати шарлотку з яблуками: простий рецепт смачного пирога Джерело: Євген Клопотенко Зараз дивляться

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