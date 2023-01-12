Калина взимку, коли пережила перші морози, стає тільки смачнішою – гіркота йде геть, а грона ще пружні й соковиті. Ідеально для приготування варення, вважає шеф Євген Клопотенко.
Інгредієнти:
Приготування:
- Ополосніть грона калини проточною водою, викладіть на паперовий рушник і дайте трохи обсохнути. Акуратно обірвіть ягоди і перетріть через сито, користуючись рукавичками.
- Простерилізуйте банку та кришку.
- Додайте калинову масу у сотейник, де будете проварювати варення з калини, всипте цукор і добре розмішайте.
- Додайте сухий імбир. Знову добре розмішайте. А потім додайте помитий чебрець, м’яту та мелісу у жмутах.
- Поставте сотейник на середній вогонь і проваріть протягом 1-2 хвилини. Вийміть трави. Їх можна додавати у чай одразу і отримати немалу насолоду.
- Налийте варення у банку, накрийте кришкою і закатайте. Якщо плануєте їсти одразу, то можна накрити звичайною кришечкою. Зберігати таке варення треба у холодильнику.
Джерело: Євген Клопотенко
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