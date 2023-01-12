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Їжа

Варення з калини

12 Січня 2023, 19:47
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
клина
Джерело: Depositphotos
Калина взимку, коли пережила перші морози, стає тільки смачнішою – гіркота йде геть, а грона ще пружні й соковиті. Ідеально для приготування варення, вважає шеф Євген Клопотенко.
Інгредієнти:
Приготування:
  1. Ополосніть грона калини проточною водою, викладіть на паперовий рушник і дайте трохи обсохнути. Акуратно обірвіть ягоди і перетріть через сито, користуючись рукавичками.
  2. Простерилізуйте  банку та кришку.
  3. Додайте калинову масу у сотейник, де будете проварювати варення з калини, всипте цукор і добре розмішайте.
  4. Додайте сухий імбир. Знову добре розмішайте. А потім додайте помитий чебрець, м’яту та мелісу у жмутах.
  5. Поставте сотейник на середній вогонь і проваріть протягом 1-2 хвилини. Вийміть трави. Їх можна додавати у чай одразу і отримати немалу насолоду.
  6. Налийте варення у банку, накрийте кришкою і закатайте. Якщо плануєте їсти одразу, то можна накрити звичайною кришечкою. Зберігати таке варення треба у холодильнику.
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Джерело: Євген Клопотенко

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