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Ученые доказали, что тренировки натощак эффективно влияют на сжигание жира

10 ноября 2022, 09:47
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Ученые доказали, что тренировки натощак эффективно влияют на сжигание жира
Источник: Depositphotos

Исследовательская группа Университета Ноттингема в Великобритании показала, как активные тренировки натощак помогают сжигать жир с высокой эффективностью.

Сообщается, что в более раннем исследовании было показано, как интенсивные утренние упражнения натощак могут создать более отрицательный 24-часовой энергетический баланс, чем те же упражнения, которые выполняются после еды.

Целью научной работы, о которой идет речь, стало изучение вечерних тренировок натощак. В исследовании оценивалось влияние двух- и семичасового голодания перед вечерней тренировкой на потребление энергии, обмен веществ и работоспособность. 

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Отмечается, что в эксперименте приняли участие 16 здоровых мужчин и женщин. Все они потребляли стандартный завтрак (08.30), обед (11.30) и перекус за два часа до тренировки (16.30).

Упражнения включали 30-минутную езду на велосипеде. Потребление энергии оценивалось через 15 минут после тренировки. Субъективный аппетит измерялся на протяжении всего исследования. 

В результате выяснилось, что вечерние упражнения натощак через семь часов после еды на 70% эффективнее увеличивали окисление жиров по сравнению с упражнениями, которые выполнялись через два часа после еды. 

При этом ученые отметили, что голодание также снижает произвольную производительность, мотивацию и удовольствие от упражнений. Поэтому необходимы дальнейшие исследования долгосрочных последствий подобных вмешательств в качестве стратегии управления весом.

Источник: International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism

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Наукові дослідження Похудение
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