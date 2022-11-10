Дослідницька група Університету Ноттінгема у Великій Британії показала, як активні тренування натщесерце допомагають спалювати жир з високою ефективністю.

Повідомляється, що в попередньому дослідженні було показано, як інтенсивні ранкові вправи натщесерце можуть створити більш негативний 24-годинний енергетичний баланс, ніж ті ж вправи, які виконуються після їжі.

Метою наукової роботи, про яку йде мова, стало вивчення вечірніх тренувань натщесерце. Дослідження оцінювало вплив дво- та семигодинного голодування перед вечірнім тренуванням на споживання енергії, обмін речовин та працездатність.

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Відзначається, що в експерименті взяли участь 16 здорових чоловіків і жінок. Всі вони споживали стандартний сніданок (08.30), обід (11.30) і перекус за дві години до тренування (16.30).

Вправи включали 30-хвилинну їзду на велосипеді. Споживання енергії оцінювали через 15 хвилин після тренування. Суб’єктивний апетит вимірювався протягом усього дослідження.

В результаті з’ясувалося, що вечірні вправи натщесерце через сім годин після їжі на 70% ефективніше збільшували окислення жирів в порівнянні з вправами, які виконувалися через дві години після їжі.

При цьому вчені відзначили, що голодування також знижує довільну продуктивність, мотивацію і задоволення від вправ. Тому необхідні подальші дослідження довгострокових наслідків подібних втручань як стратегії управління вагою.

Джерело: International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism