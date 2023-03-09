Команда американских ученых в ходе проведенного исследования с участием опытных чикагских марафонцев выяснила, что не обязательно отказываться от бега, если вы испытываете боль в бедре или колене.

— У вас не развивается остеоартрит коленного или тазобедренного суставов просто из-за того, как быстро вы бегаете или сколько миль вы преодолеваете, — говорит научный сотрудник спортивной медицины в области ортопедической хирургии Университета Нью-Йорка Мэтью Джеймс Хартвелл.

По словам ученого, риски артрита суставов повышают такие факторы, как:

преклонный возраст;

семейный анамнез артрита тазобедренного или коленного сустава;

предыдущие травмы или операци и на колене;

высокий индекс массы тела (ИМТ).

В исследовании приняли участие более 3 800 чикагских марафонцев со средним возрастом 44 года. Они пробежали в среднем 9,5 марафона и занимались бегом около 15 лет.

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Опрос показал, что 36,4% бегунов испытывали боль в колене или тазобедренном суставе в прошлом году, а у 7,3% был диагностирован артрит.

Исследование показало, что история бега не связана сама по себе с развитием артрита коленного или тазобедренного суставов.

— Сказать кому-то прекратить бегать ради здоровья суставов — это не ответ. Даже при небольших недомоганиях и болях вам не нужно прекращать бежать, — объяснил Хартвелл.

По его словам, если у вас постоянная боль в бедрах или коленях, поговорите со своим врачом и узнайте, нужен ли вам рентген, чтобы проверить наличие признаков артрита.

Ученый отметил, что бег может усугубить артрит у людей, у которых он уже есть, но никогда не станет причиной патологии.