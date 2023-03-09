Команда американських вчених під час дослідження за участю досвідчених чиказьких марафонців з’ясувала, що не обов’язково відмовлятися від бігу, якщо ви відчуваєте біль в стегні або коліні.

– У вас не розвивається остеоартрит колінного або тазостегнового суглобів просто через те, як швидко ви бігаєте або скільки миль ви долаєте, – говорить науковий співробітник спортивної медицини в області ортопедичної хірургії Університету Нью-Йорка Метью Джеймс Хартвелл.

За словами вченого, ризики артриту суглобів підвищують такі фактори, як:

похилий вік;

сімейний анамнез артриту кульшового або колінного суглоба;

попередні травми або операції на коліні;

високий індекс маси тіла (ІМТ).

У дослідженні взяли участь понад 3 800 чиказьких марафонців із середнім віком 44 роки. Вони пробігли в середньому 9,5 марафону і займалися бігом близько 15 років.

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Опитування показало, що 36,4% бігунів відчували біль в коліні або тазостегновому суглобі в минулому році, а у 7,3% був діагностований артрит.

Дослідження показало, що історія бігу не пов’язана сама по собі з розвитком артриту колінного або тазостегнового суглобів.

– Сказати комусь припинити бігати заради здоров’я суглобів – це не відповідь. Навіть при невеликих нездужаннях і болях вам не потрібно припиняти бігти, – пояснив Хартвелл.

Якщо у вас постійний біль у стегнах або колінах, поговоріть зі своїм лікарем і дізнайтеся, чи потрібен вам рентген, щоб перевірити наявність ознак артриту, сказав він.

Вчений зазначив, що біг може посилити артрит у людей, у яких він вже є, але ніколи не стане причиною патології.