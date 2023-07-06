Секс — это в первую очередь об удовольствии, поэтому очень важно каждой женщине и мужчине подобрать наилучшие положения, в которых вы не будете испытывать боли и дискомфорта. Только так вы сможете порадовать своего партнера или партнершу и, конечно, получить вдвоем оргазм!

О пяти лучших позах, которыми стоит овладеть и попробовать, Фактам ICTV рассказала Светлана Керимова, эксперт в области женского образования, владелец образовательной компании Woman Insight.

Миссионерская поза. Максимально тактильная, приятная и нежная поза, но не совсем выгодная для женщины, у которой слабо развиты мышцы тазового дна. Преимущество — в этой позе нет необходимости совершать многочисленные движения, главное — подкручивать таз навстречу партнеру.

Коленно-кистевая поза. Женщина в этой позе максимально эффектна и сексуальна. Главное — не забывать о прогибе в пояснице. Ваша задача: делать активные движения навстречу партнеру, автоматически сжимая интимные мышцы при соприкосновении с телом.

Всадница. Поза имеет много преимуществ — затрагивает все глубокие точки, к тому же мужчины любят видеть сверху на себе свою партнершу.

Лягушка. Для женщины очень оргазмическая позиция, поскольку вагинальный канал максимально узкий и тугой. Положение — в приседе, вы упираетесь локтями в ноги, движения сверху вниз. Женщина в этой позиции крайне вынослива. Наслаждаться в ней можно долго, а закончить попробуйте комбинацией “9 коротких, 1 глубокий”.

Это одна из самых горячих вариаций Всадницы. Отличается она от классической тем, что девушка сидит на мужчине, опираясь на диван или любую поверхность не коленями, а ступнями.

Обнявшись, сидя на партнере. Очень нежная и приятная позиция. Главное для женщины — сжимать интимные мышцы и двигать тазом: если партнер впереди, то сжатие происходит к нему вперед, а если сзади — акцент на сжатие назад.

Секс — это игра на двоих. Так играйте, меняйте позы и получайте удовольствие!