Секс — це насамперед про задоволення, тому дуже важливо кожній жінці і чоловіку підібрати найкращі положення, в яких ви не будете відчувати болю і дискомфорту. Тільки так ви зможете порадувати свого партнера чи партнерку і, звичайно, отримати вдвох оргазм!

Про п’ять найкращих поз, які варто опанувати і спробувати, Фактам ICTV розповіла Світлана Керимова, експерт у сфері жіночої освіти, власниця освітньої компанії Woman Insight.

Місіонерська поза. Максимально тактильна, приємна та ніжна поза, але не зовсім вигідна для жінки, у якої слабко розвинені м’язи тазового дна. Перевага – у цій позі немає необхідності здійснювати численні рухи, головне – підкручувати таз назустріч партнеру.

Колінно-кистьова поза. Жінка у цій позі максимально ефектна та сексуальна. Головне – не забувати про прогин у попереку. Ваше завдання: робити активні рухи назустріч партнеру, автоматично стискаючи інтимні м’язи під час зіткнення з тілом.

Вершниця. Поза має багато переваг — зачіпає всі глибокі точки, до того ж чоловіки люблять бачити зверху на собі свою партнерку.

Жабка. Для жінки дуже оргазмічна позиція, оскільки вагінальний канал максимально вузький і тугий. Положення — у присиді. Ви впираєтеся ліктями в ноги, рухи зверху вниз. Жінка в цій позиції вкрай витривала. Насолоджуватися в ній можна довго, а закінчити спробуйте комбінацією “9 коротких, 1 глибокий”.

Це одна з найгарячіших варіацій Вершниці. Відрізняється вона від класичної тим, що дівчина сидить на чоловіку, спираючись на диван або будь-яку поверхню не колінами, а ступнями.

Обійнявши, сидячи на партнері. Дуже ніжна та приємна позиція. Головне для жінки — стискати інтимні м’язи та рухати тазом. Якщо партнер попереду, то стиск відбувається до нього вперед, а якщо ззаду – акцент на стиск назад.

Секс – це гра на двох. Тож грайте, змінюйте пози та отримуйте задоволення!