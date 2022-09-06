Чтобы улучшить состояние волос есть множество рецептов домашних масок, однако самая эффективная — с медом и яйцом.
Мед и яйцо полезные не только для употребления, в сочетании они способны улучшить структуру волос, устранить секущиеся кончики, увлажнить, придать блеск и простимулировать рост.
После медово-яичной маски волосы выглядят здоровыми и ухоженными, становятся мягкими и шелковистыми.
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Как приготовить маску для волос с медом и яйцом — далее в материале Фактов ICTV.
Рецепт восстанавливающей медово-яичной маски
Ингредиенты:
- желток — 1 шт;
- мед — 1 ст. л;
- оливковое масло — 40 мл;
- лимонный сок — 1 ст. л.
Приготовление:
- Сперва отделите белок от желтка, для маски вам понадобится лишь он.
- Разогрейте мед на водяной воде — он должен быть жидкий.
- К теплому меду добавьте лимонный сок и оливковое масло.
- Все тщательно перемешайте и добавьте желток.
- Полученную массу вотрите легкими массажными движениями в корни волос и равномерно распределите по всей длине прядей.
- Оставьте маску на 1 час.
- По истечению времени, помойте голову теплой водой, используя шампунь.
Чтобы маска дала заметный эффект, делать ее нужно курсом — еженедельно в течение 8-10 недель.
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