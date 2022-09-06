Чтобы улучшить состояние волос есть множество рецептов домашних масок, однако самая эффективная — с медом и яйцом.

Мед и яйцо полезные не только для употребления, в сочетании они способны улучшить структуру волос, устранить секущиеся кончики, увлажнить, придать блеск и простимулировать рост.

После медово-яичной маски волосы выглядят здоровыми и ухоженными, становятся мягкими и шелковистыми.

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Как приготовить маску для волос с медом и яйцом — далее в материале Фактов ICTV.

Рецепт восстанавливающей медово-яичной маски

Ингредиенты:

желток — 1 шт;

мед — 1 ст. л;

оливковое масло — 40 мл;

лимонный сок — 1 ст. л.

Приготовление:

Сперва отделите белок от желтка, для маски вам понадобится лишь он. Разогрейте мед на водяной воде — он должен быть жидкий. К теплому меду добавьте лимонный сок и оливковое масло. Все тщательно перемешайте и добавьте желток. Полученную массу вотрите легкими массажными движениями в корни волос и равномерно распределите по всей длине прядей. Оставьте маску на 1 час. По истечению времени, помойте голову теплой водой, используя шампунь.

Чтобы маска дала заметный эффект, делать ее нужно курсом — еженедельно в течение 8-10 недель.