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Красота

Восстанавливает и питает волосы: рецепт медово-яичной маски

6 сентября 2022, 17:47
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Восстанавливает и питает волосы: рецепт медово-яичной маски
Источник: Depositphotos

Чтобы улучшить состояние волос есть множество рецептов домашних масок, однако самая эффективная — с медом и яйцом.

Мед и яйцо полезные не только для употребления, в сочетании они способны улучшить структуру волос, устранить секущиеся кончики, увлажнить, придать блеск и простимулировать рост.

После медово-яичной маски волосы выглядят здоровыми и ухоженными, становятся мягкими и шелковистыми.

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Как приготовить маску для волос с медом и яйцом — далее в материале Фактов ICTV.

Рецепт восстанавливающей медово-яичной маски

Ингредиенты: 

  • желток — 1 шт;
  • мед — 1 ст. л;
  • оливковое масло — 40 мл;
  • лимонный сок — 1 ст. л.

Приготовление:

  1. Сперва отделите белок от желтка, для маски вам понадобится лишь он.
  2. Разогрейте мед на водяной воде — он должен быть жидкий.
  3. К теплому меду добавьте лимонный сок и оливковое масло.
  4. Все тщательно перемешайте и добавьте желток.
  5. Полученную массу вотрите легкими массажными движениями в корни волос и равномерно распределите по всей длине прядей.
  6. Оставьте маску на 1 час.
  7. По истечению времени, помойте голову теплой водой, используя шампунь.

Чтобы маска дала заметный эффект, делать ее нужно курсом — еженедельно в течение 8-10 недель.

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волосся маска Мед Яйце
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