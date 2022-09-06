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Краса

Відновлює та живить волосся: рецепт медово-яєчної маски

6 Вересня 2022, 17:47
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Відновлює та живить волосся: рецепт медово-яєчної маски
Джерело: Depositphotos

Щоб поліпшити стан волосся, є безліч рецептів домашніх масок, проте найефективніша – з медом та яйцем.

Мед та яйце корисні не лише для вживання, у поєднанні вони здатні покращити структуру волосся, усунути посічені кінчики, зволожити, надати блиск та простимулювати ріст.

Після медово-яєчної маски волосся виглядає здоровим та доглянутим, стає м’яким та шовковистим.

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Як приготувати маску для волосся з медом та яйцем – далі в матеріалі Фактів ICTV.

Рецепт відновлювальної медово-яєчної маски

Інгредієнти: 

  • жовток – 1 шт;
  • мед – 1 ст. л;
  • оливкова олія – 40 мл;
  • лимонний сік – 1 ст. л.

Приготування:

  1. Спершу відокремте білок від жовтка, для маски вам знадобиться лише він.
  2. Розігрійте мед на водяній бані – він має бути рідкий.
  3. До теплого меду додайте лимонний сік та оливкову олію.
  4. Усе ретельно перемішайте та додайте жовток.
  5. Отриману масу втирайте легкими масажними рухами в корені волосся та рівномірно розподіліть по всій довжині пасем.
  6. Залиште маску на 1 годину.
  7. Коли час спливе, помийте голову теплою водою, використовуючи шампунь.

Щоб маска дала помітний ефект, робити її потрібно курсом – щотижня протягом 8-10 тижнів.

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Теги
волосся маска Мед Яйце
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