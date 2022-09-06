Щоб поліпшити стан волосся, є безліч рецептів домашніх масок, проте найефективніша – з медом та яйцем.

Мед та яйце корисні не лише для вживання, у поєднанні вони здатні покращити структуру волосся, усунути посічені кінчики, зволожити, надати блиск та простимулювати ріст.

Після медово-яєчної маски волосся виглядає здоровим та доглянутим, стає м’яким та шовковистим.

Зараз дивляться

Як приготувати маску для волосся з медом та яйцем – далі в матеріалі Фактів ICTV.

Рецепт відновлювальної медово-яєчної маски

Інгредієнти:

жовток – 1 шт;

мед – 1 ст. л;

оливкова олія – 40 мл;

лимонний сік – 1 ст. л.

Приготування:

Спершу відокремте білок від жовтка, для маски вам знадобиться лише він. Розігрійте мед на водяній бані – він має бути рідкий. До теплого меду додайте лимонний сік та оливкову олію. Усе ретельно перемішайте та додайте жовток. Отриману масу втирайте легкими масажними рухами в корені волосся та рівномірно розподіліть по всій довжині пасем. Залиште маску на 1 годину. Коли час спливе, помийте голову теплою водою, використовуючи шампунь.

Щоб маска дала помітний ефект, робити її потрібно курсом – щотижня протягом 8-10 тижнів.