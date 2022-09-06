Щоб поліпшити стан волосся, є безліч рецептів домашніх масок, проте найефективніша – з медом та яйцем.
Мед та яйце корисні не лише для вживання, у поєднанні вони здатні покращити структуру волосся, усунути посічені кінчики, зволожити, надати блиск та простимулювати ріст.
Після медово-яєчної маски волосся виглядає здоровим та доглянутим, стає м’яким та шовковистим.
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Як приготувати маску для волосся з медом та яйцем – далі в матеріалі Фактів ICTV.
Рецепт відновлювальної медово-яєчної маски
Інгредієнти:
- жовток – 1 шт;
- мед – 1 ст. л;
- оливкова олія – 40 мл;
- лимонний сік – 1 ст. л.
Приготування:
- Спершу відокремте білок від жовтка, для маски вам знадобиться лише він.
- Розігрійте мед на водяній бані – він має бути рідкий.
- До теплого меду додайте лимонний сік та оливкову олію.
- Усе ретельно перемішайте та додайте жовток.
- Отриману масу втирайте легкими масажними рухами в корені волосся та рівномірно розподіліть по всій довжині пасем.
- Залиште маску на 1 годину.
- Коли час спливе, помийте голову теплою водою, використовуючи шампунь.
Щоб маска дала помітний ефект, робити її потрібно курсом – щотижня протягом 8-10 тижнів.
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