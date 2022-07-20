Отжимание является базовым и одним из основных упражнений для верхней части тела. При выполнении этого упражнения работают самые большие мышцы плечевого пояса: грудь, дельтовидная и трицепс.
Поэтому, кроме общефизического воздействия на организм, приятным “побочным” эффектом будет атлетическое формирование вашего телосложения.
Чтобы научиться выполнять упражнение правильно, необходимо научиться включать в работу самые большие и сильные мышцы корпуса – грудные.
Для этого вам нужно будет прогнуться в пояснице и сделать грудь “колесом”, свести лопатки и немного опустить плечи — так, будто вы пытаетесь оттолкнуть кого-то от себя.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Именно такое движение будет максимально анатомическим и поможет вам овладеть отжимом, делать их технически правильно.
Любое отжимание от брусьев, от штанги или от гантелей базируется на том же самом принципе. Одна и та же техника исполнения, ведь по сути, это просто усложненные разновидности обычных отжиманий. В их основе лежит движение, которое вы проделываете при классическом отжиме от пола.
Поэтому, когда вы овладеете техникой выполнения отжиманий, все остальные упражнения, в основе которых лежит жим, будут даваться вам очень легко.