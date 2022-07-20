як навчитися віджиматися

Віджимання є базовою та однією з основних вправ для верхньої частини тіла. При виконанні цієї вправи працюють найбільші м’язи плечового поясу: груди, дельтовидні та тріцепс.

Тому, окрім загально фізичного впливу на організм, приємним “побічним” ефектом буде атлетичне формування вашої статури.

Щоб навчитися виконувати вправу правильно, необхідно навчитися включати в роботу найбільші і найсильніші м’язи корпусу – грудні.

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Для цього вам потрібно буде прогнутися в попереку й зробити груди “колесом”, звести лопатки й трошки опустити плечі – так, ніби ви намагаєтеся відштовхнути когось від себе.

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Саме такий рух буде максимально анатомічним і допоможе вам опанувати віджимання, робити їх технічно правильно.

Будь-які віджимання від брусів, зі штанги або з гантелей базується на тому ж самому принципі. Одна й та ж техніка виконання, адже по суті, це просто ускладнені різновиди звичайних віджимань. В їх основі лежить рух, який ви виконаєте при класичному віджиманні від підлоги.

Тому, коли ви опануєте техніку виконання віджимань, всі інші вправи, в основі яких, лежить жим, даватимуться вам дуже легко.