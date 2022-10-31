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Овсянка на воде без варки: как приготовить полезную кашу

31 октября 2022, 17:01
Анна Голишевская Редактор сайта
Вівсянка
Источник: Unsplash

Овсяную кашу считают одной из самых полезных. Многие люди, придерживаясь правил правильного питания, часто употребляют ее на завтрак или на обед.

Если нет электроэнергии, приготовить овсяную кашу можно быстро и без проблем.

Как приготовить овсянку на воде без варки – смотрите в нашем материале.

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Овсянка на воде без варки: ингредиенты

  • овсяные хлопья – 30 г;
  • молоко – 50 г;
  • вода – 150 г;
  • ягоды по вкусу – 50 г;
  • сахар – 1,5 ч.л;
  • сливочное масло – 15 г;
  • мед – по вкусу.

Способ приготовления: 

  1. В первую очередь возьмите хлопья мелкого помола (они быстрее развариваются) и залейте их теплой или горячей водой.
  2. Накройте крышкой и дайте настояться 10-15 минут.
  3. После этого слейте воду.
  4. Добавьте молоко, масло, сахар или мед и хорошо все перемешайте.
  5. Украсьте все это ягодами или сухофруктами.
  6. Если появилась электроэнергия, можете сделать овсянку всего за пару минут. Для этого поставьте все необходимые ингредиенты в миску и отправьте в микроволновку на 1-2 минуты.
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