Овсяную кашу считают одной из самых полезных. Многие люди, придерживаясь правил правильного питания, часто употребляют ее на завтрак или на обед.

Если нет электроэнергии, приготовить овсяную кашу можно быстро и без проблем.

Как приготовить овсянку на воде без варки – смотрите в нашем материале.

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Овсянка на воде без варки: ингредиенты

овсяные хлопья – 30 г;

молоко – 50 г;

вода – 150 г;

ягоды по вкусу – 50 г;

сахар – 1,5 ч.л;

сливочное масло – 15 г;

мед – по вкусу.

Способ приготовления: