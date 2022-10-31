Овсяную кашу считают одной из самых полезных. Многие люди, придерживаясь правил правильного питания, часто употребляют ее на завтрак или на обед.
Если нет электроэнергии, приготовить овсяную кашу можно быстро и без проблем.
Как приготовить овсянку на воде без варки – смотрите в нашем материале.
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Овсянка на воде без варки: ингредиенты
- овсяные хлопья – 30 г;
- молоко – 50 г;
- вода – 150 г;
- ягоды по вкусу – 50 г;
- сахар – 1,5 ч.л;
- сливочное масло – 15 г;
- мед – по вкусу.
Способ приготовления:
- В первую очередь возьмите хлопья мелкого помола (они быстрее развариваются) и залейте их теплой или горячей водой.
- Накройте крышкой и дайте настояться 10-15 минут.
- После этого слейте воду.
- Добавьте молоко, масло, сахар или мед и хорошо все перемешайте.
- Украсьте все это ягодами или сухофруктами.
- Если появилась электроэнергия, можете сделать овсянку всего за пару минут. Для этого поставьте все необходимые ингредиенты в миску и отправьте в микроволновку на 1-2 минуты.