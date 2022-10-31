Вівсяну кашу вважають однією з найкорисніших. Багато людей, дотримуючись правил здорового харчування, часто вживають її на сніданок або на обід.
Якщо немає електроенергії, приготувати вівсяну кашу можна швидко та без проблем.
Як приготувати вівсянку на воді без варіння – дивіться в нашому матеріалі.
Зараз дивляться
Вівсянка на воді без варіння: інгредієнти
- вівсяні пластівці – 30 г;
- молоко – 50 г;
- вода – 150 г;
- ягоди за смаком – 50 г;
- цукор – 1,5 ч.л;
- вершкове масло – 15 г;
- мед – за смаком.
Спосіб приготування:
- Насамперед візьміть пластівці дрібного помелу (вони швидше розварюються) і залийте їх теплою або гарячою водою.
- Накрийте кришкою і дайте настоятися 10-15 хв.
- Після цього злийте воду.
- Додайте молоко, масло, цукор чи мед і добре все перемішайте.
- Прикрасьте все це ягодами чи сухофруктами.
- Якщо з’явилася електроенергія, можете зробити вівсянку лише за кілька хвилин. Для цього поставте всі необхідні інгредієнти в миску та відправте в мікрохвильову піч на 1-2 хв.