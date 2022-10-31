Вівсяну кашу вважають однією з найкорисніших. Багато людей, дотримуючись правил здорового харчування, часто вживають її на сніданок або на обід.

Якщо немає електроенергії, приготувати вівсяну кашу можна швидко та без проблем.

Як приготувати вівсянку на воді без варіння – дивіться в нашому матеріалі.

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Вівсянка на воді без варіння: інгредієнти

вівсяні пластівці – 30 г;

молоко – 50 г;

вода – 150 г;

ягоди за смаком – 50 г;

цукор – 1,5 ч.л;

вершкове масло – 15 г;

мед – за смаком.

Спосіб приготування: