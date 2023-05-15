Проблема появления второго подбородка актуальна как для женщин, так и для мужчин. Жировые отложения не всегда обусловлены возрастными изменениями или лишним весом. Однако для того, чтобы избавиться от второго подбородка, можно попробовать комплекс эффективных упражнений.

Упражнения от второго подбородка: комплекс от эксперта

Массажист Анна Самойлова отмечает, что с такой проблемой сталкивается большое количество людей. По ее словам, нужно выполнять упражнения последовательно, чтобы увидеть результат. Эти пять упражнений необходимо делать дважды в день (утром и вечером):

Растяжка мышц. Положите кончики пальцев на ключицу. Поднимите подбородок вверх и нажмите пальцами, чтобы почувствовать растяжение мышц шеи. Задержитесь в такой позиции на 5 секунд, а затем вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 5 раз. Упражнение с кулаком. Сожмите кулак одной рукой и положите подбородок на кулак. Медленно открывайте и закрывайте ротовую полость, надавливая кулаком, чтобы создать сопротивление челюсти, чтобы мышцы шеи работали против нее. Повторите упражнение 5 раз. Упражнение с языком. Широко откройте рот и высуньте язык с силой, чтобы почувствовать работу мышц челюсти. Держите высунутый язык 5 секунд, затем вернитесь в исходную позицию. Повторите это упражнение 5 раз. Упражнение с мячом. Поместите теннисный мяч под подбородок. Опустите подбородок, прижав его к мячу. Делайте по 25-30 повторений ежедневно. Упражнения с жевательной резинкой. Как бы странно это ни звучало, жевательная резинка может быть одним из самых простых и эффективных способов избавиться от лишнего жира на подбородке. Когда вы жуете резинку, то повторяете упражнения для мышц лица и подбородка и убираете лишний жир. Это упражнение также поднимает подбородок и укрепляет мышцы челюсти.

Почему появляется второй подбородок

лишний вес;

генетическая предрасположенность;

возрастные изменения;

нарушения в функционировании щитовидной железы;

неправильная осанка.