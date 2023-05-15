Проблема появи другого підборіддя актуальна як для жінок, так і для чоловіків. Жирові відкладення не завжди обумовлені віковими змінами або зайвою вагою. Однак для того, аби позбутися другого підборіддя, можна спробувати комплекс ефективних вправ.

Вправи від другого підборіддя: комплекс від експерта

Масажистка Анна Самойлова зазначає, що з такою проблемою стикається велика кількість людей. За її словами, потрібно виконувати вправи послідовно, аби побачити результат. Ці п’ять вправ необхідно робити двічі на день (вранці та ввечері):

Розтяжка м’язів. Покладіть кінчики пальців на ключицю. Підніміть підборіддя вгору і натисніть пальцями, щоб відчути розтягнення м’язів шиї. Затримайтеся в такій позиції на 5 секунд, а потім поверніться у вихідне положення. Повторіть вправу 5 разів. Вправа з кулаком. Стисніть кулак однією рукою і покладіть підборіддя на кулак. Повільно відкривайте і закривайте ротову порожнину, натискаючи кулаком. Так створюється опір щелепі, щоб м’язи шиї працювали проти неї. Повторіть вправу 5 разів. Вправа з язиком. Широко відкрийте рот і висуньте язик із силою, щоб відчути роботу м’язів щелепи. Тримайте висунутий язик 5 секунд, потім поверніться у вихідну позицію. Повторіть цю вправу 5 разів. Вправа з м’ячем. Помістіть тенісний м’яч під підборіддя. Опустіть підборіддя, притиснувши його до м’яча. Робіть по 25–30 повторень щодня. Вправи з жувальною гумкою. Як би дивно це не звучало, жувальна гумка може бути одним із найпростіших і найефективніших способів позбутися зайвого жиру на підборідді. Коли жуєте гумку, ви повторюєте вправи для м’язів обличчя та підборіддя та прибираєте зайвий жир. Ця вправа також піднімає підборіддя та зміцнює м’язи щелепи.

Чому з’являється друге підборіддя

зайва вага;

генетична схильність;

вікові зміни;

порушення у функціонуванні щитоподібної залози;

неправильна постава.