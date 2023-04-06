Кускус — это вкусная пшеничная крупа, очень популярная в странах Северной Африки. На самом деле кускус — это не что-то экзотическое, это обычная манная крупа, которая по форме напоминает крупный рис.

Приготовить вкусную кашу можно за пять минут. Это очень выручает, особенно, когда нужно быстро поставить на стол вкусный и полезный гарнир к мясу или рыбе.

Как правильно готовить кускус и несколько вкусных рецептов этой пшеничной крупы, читайте в материале Фактов ICTV.

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Как варить кускус — классический рецепт

Приготовить кускус можно двумя способами — сварить или запарить кипятком.

Если вы выбрали второй вариант:

залейте кускус кипятком в соотношении 1:1 в кастрюле или другой емкости с крышкой;

посолите и поперчите кашу по вкусу, перемешайте вилкой и накройте кастрюлю крышкой на 5-7 мин;

по истечению времени, перемешайте кускус и подавайте к столу.

Кстати, запаривать кускус можно не только кипятком, но и молоком, овощным или мясным бульоном.

Чтобы сварить кускус, вам понадобится:

Кускус — 1 стакан (250 гр);

Горячая вода — 1,5 стакана;

Соль / специи на ваш вкус.

Приготовление:

Поставьте на огонь кастрюлю с водой и доведите ее до кипения.

Посолите воду и добавьте любимые специи.

Теперь добавьте кускус в кастрюлю.

Варите кашу под крышкой 5 мин.

Когда кускус приготовится, перемешайте его и влейте немного оливкового масла (оно сделает его вкус более насыщенным).

Готово! Вкусный гарнир к мясу или рыбе на вашем столе!

Кускус с овощами

Ингредиенты:

кускус — 100 г;

вода — 0,5 л;

соевый соус — 50 мл;

соль;

лук репчатый — 1 шт;

морковь — 1 шт.

Приготовление:

Залейте кускус кипятком в соотношении 1:1. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте на 5-7 мин. Посолите и поперчите кускус, добавьте оливковое масло и хорошо перемешайте. Параллельно почистите, помойте и нарежьте лук маленькими кубиками. Обжарить лук в масле до полупрозрачности. Очистить, вымыть морковь и натереть на средней терке. Добавьте морковь к луку и обжаривайте овощи вместе пять минут. Добавьте к овощам любимые специи и налейте немного соевого соуса. Накройте сковороду крышкой и тушите до готовности. Приготовленный кускус добавьте в сковородку к овощам и тщательно перемешайте.

Салат Табуле с кускусом

Что понадобится?

Кускус — 500 гр;

помидор — 2 шт;

свежие огурцы — 4 шт;

зеленый лук — 50 гр;

петрушка — 1 пучок;

сушеная мята — 1 ст. л;

оливки на ваш вкус;

лимон — 1 шт;

оливковое масло — 2 ст. л.

Как готовить?