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Еда

Как приготовить кускус: три вкусных рецепта

6 апреля 2023, 15:00
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Кускус
Источник: Pixabay

Кускус — это вкусная пшеничная крупа, очень популярная в странах Северной Африки. На самом деле кускус — это не что-то экзотическое, это обычная манная крупа, которая по форме напоминает крупный рис.

Приготовить вкусную кашу можно за пять минут. Это очень выручает, особенно, когда нужно быстро поставить на стол вкусный и полезный гарнир к мясу или рыбе.

Как правильно готовить кускус и несколько вкусных рецептов этой пшеничной крупы, читайте в материале Фактов ICTV.

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Как варить кускус — классический рецепт

Приготовить кускус можно двумя способами — сварить или запарить кипятком.

Если вы выбрали второй вариант:

  • залейте кускус кипятком в соотношении 1:1 в кастрюле или другой емкости с крышкой;
  • посолите и поперчите кашу по вкусу, перемешайте вилкой и накройте кастрюлю крышкой на 5-7 мин;
  • по истечению времени, перемешайте кускус и подавайте к столу.

Кстати, запаривать кускус можно не только кипятком, но и молоком, овощным или мясным бульоном.

Чтобы сварить кускус, вам понадобится:

  • Кускус — 1 стакан (250 гр);
  • Горячая вода — 1,5 стакана;
  • Соль / специи на ваш вкус.

Приготовление:

  • Поставьте на огонь кастрюлю с водой и доведите ее до кипения.
  • Посолите воду и добавьте любимые специи.
  • Теперь добавьте кускус в кастрюлю.
  • Варите кашу под крышкой 5 мин.
  • Когда кускус приготовится, перемешайте его и влейте немного оливкового масла (оно сделает его вкус более насыщенным).

Готово! Вкусный гарнир к мясу или рыбе на вашем столе!

Кускус с овощами

Кускус з овочами

Ингредиенты:

  • кускус — 100 г;
  • вода — 0,5 л;
  • соевый соус — 50 мл;
  • соль;
  • лук репчатый — 1 шт;
  • морковь — 1 шт.

Приготовление: 

  1. Залейте кускус кипятком в соотношении 1:1. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте на 5-7 мин.
  2. Посолите и поперчите кускус, добавьте оливковое масло и хорошо перемешайте.
  3. Параллельно почистите, помойте и нарежьте лук маленькими кубиками.
  4. Обжарить лук в масле до полупрозрачности.
  5. Очистить, вымыть морковь и натереть на средней терке. Добавьте морковь к луку и обжаривайте овощи вместе пять минут.
  6. Добавьте к овощам любимые специи и налейте немного соевого соуса. Накройте сковороду крышкой и тушите до готовности.
  7. Приготовленный кускус добавьте в сковородку к овощам и тщательно перемешайте.

Салат Табуле с кускусом

Кускус салат

Что понадобится?

  • Кускус — 500 гр;
  • помидор — 2 шт;
  • свежие огурцы — 4 шт;
  • зеленый лук — 50 гр;
  • петрушка — 1 пучок;
  • сушеная мята — 1 ст. л;
  • оливки на ваш вкус;
  • лимон — 1 шт;
  • оливковое масло — 2 ст. л.

Как готовить?

  1. Залейте кускус кипятком в соотношении 1:1. Накройте крышкой и оставьте на 5-7 мин. Посолите и поперчите кашу, добавьте оливковое масло и хорошо перемешайте.
  2. Мелко нарежьте петрушку и зеленый лук, добавьте к ним лимонный сок, сушеную мяту и оливковое масло.
  3. Помидоры, огурцы и оливки мелко нарезать, смешать с кускусом и тщательно перемешать.
  4. Залейте салат заправкой из свежей зелени и добавьте любимые специи.
  5. Тщательно перемешайте салат и наслаждайтесь вкусом!
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