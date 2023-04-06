Кускус — это вкусная пшеничная крупа, очень популярная в странах Северной Африки. На самом деле кускус — это не что-то экзотическое, это обычная манная крупа, которая по форме напоминает крупный рис.
Приготовить вкусную кашу можно за пять минут. Это очень выручает, особенно, когда нужно быстро поставить на стол вкусный и полезный гарнир к мясу или рыбе.
Как правильно готовить кускус и несколько вкусных рецептов этой пшеничной крупы, читайте в материале Фактов ICTV.
Как варить кускус — классический рецепт
Приготовить кускус можно двумя способами — сварить или запарить кипятком.
Если вы выбрали второй вариант:
- залейте кускус кипятком в соотношении 1:1 в кастрюле или другой емкости с крышкой;
- посолите и поперчите кашу по вкусу, перемешайте вилкой и накройте кастрюлю крышкой на 5-7 мин;
- по истечению времени, перемешайте кускус и подавайте к столу.
Кстати, запаривать кускус можно не только кипятком, но и молоком, овощным или мясным бульоном.
Чтобы сварить кускус, вам понадобится:
- Кускус — 1 стакан (250 гр);
- Горячая вода — 1,5 стакана;
- Соль / специи на ваш вкус.
Приготовление:
- Поставьте на огонь кастрюлю с водой и доведите ее до кипения.
- Посолите воду и добавьте любимые специи.
- Теперь добавьте кускус в кастрюлю.
- Варите кашу под крышкой 5 мин.
- Когда кускус приготовится, перемешайте его и влейте немного оливкового масла (оно сделает его вкус более насыщенным).
Готово! Вкусный гарнир к мясу или рыбе на вашем столе!
Кускус с овощами
Ингредиенты:
- кускус — 100 г;
- вода — 0,5 л;
- соевый соус — 50 мл;
- соль;
- лук репчатый — 1 шт;
- морковь — 1 шт.
Приготовление:
- Залейте кускус кипятком в соотношении 1:1. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте на 5-7 мин.
- Посолите и поперчите кускус, добавьте оливковое масло и хорошо перемешайте.
- Параллельно почистите, помойте и нарежьте лук маленькими кубиками.
- Обжарить лук в масле до полупрозрачности.
- Очистить, вымыть морковь и натереть на средней терке. Добавьте морковь к луку и обжаривайте овощи вместе пять минут.
- Добавьте к овощам любимые специи и налейте немного соевого соуса. Накройте сковороду крышкой и тушите до готовности.
- Приготовленный кускус добавьте в сковородку к овощам и тщательно перемешайте.
Салат Табуле с кускусом
Что понадобится?
- Кускус — 500 гр;
- помидор — 2 шт;
- свежие огурцы — 4 шт;
- зеленый лук — 50 гр;
- петрушка — 1 пучок;
- сушеная мята — 1 ст. л;
- оливки на ваш вкус;
- лимон — 1 шт;
- оливковое масло — 2 ст. л.
Как готовить?
- Залейте кускус кипятком в соотношении 1:1. Накройте крышкой и оставьте на 5-7 мин. Посолите и поперчите кашу, добавьте оливковое масло и хорошо перемешайте.
- Мелко нарежьте петрушку и зеленый лук, добавьте к ним лимонный сок, сушеную мяту и оливковое масло.
- Помидоры, огурцы и оливки мелко нарезать, смешать с кускусом и тщательно перемешать.
- Залейте салат заправкой из свежей зелени и добавьте любимые специи.
- Тщательно перемешайте салат и наслаждайтесь вкусом!