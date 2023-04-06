Кускус – це смачна пшенична крупа, дуже популярна в країнах Північної Африки. Насправді кускус – це не щось екзотичне, це звичайна манна крупа, яка за формою нагадує великий рис.

Приготувати смачну кашу можна за пʼять хвилин. Це дуже виручає, особливо, коли потрібно швидко поставити на стіл смачний та корисний гарнір до мʼяса чи риби.

Як правильно готувати кускус та кілька смачних рецептів цієї пшеничної крупи, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Як варити кускус – класичний рецепт

Приготувати кускус можна двома способами – зварити чи запарити окропом.

Якщо ви обрали другий варіант:

залийте кускус окропом у співвідношенні 1:1 в каструлі чи іншій місткості з кришкою;

посоліть та поперчіть кашу до смаку, перемішайте виделкою та накрийте каструлю кришкою на 5-7 хв;

по закінченню часу, перемішайте кускус та подавайте до столу.

До речі, запарювати кускус можна не лише окропом, а й молоком, овочевим чи мʼясним бульйоном.

Аби зварити кускус, вам знадобиться:

Кускус – 1 склянка (250 гр);

Гаряча вода – 1,5 склянки;

Сіль/спеції на ваш смак.

Приготування:

Поставте на вогонь каструлю з водою та доведіть її до кипіння.

Посоліть воду та додайте улюблені спеції.

Тепер додайте в каструлю кускус.

Варіть кашу під кришкою 5 хв.

Коли кускус звариться, перемішайте його та влийте трішки оливкової олії (вона зробить його смак більш насиченим).

Готово! Смачний гарнір до мʼяса чи риби на вашому столі!

Кускус з овочами

Інгредієнти:

кускус – 100 г;

вода – 0,5 л;

соєвий соус – 50 мл;

сіль – 5 г;

цибуля ріпчаста – 1 шт;

морква – 1 шт.

Приготування:

Залийте кускус окропом у співвідношенні 1:1. Накрийте каструлю кришкою та залиште на 5-7 хв. Посоліть та поперчіть кускус, додайте оливкову олію та добре перемішайте. Паралельно почистьте, помийте та наріжте цибулю маленькими кубиками. Обсмажте цибулю на олії до напівпрозорості. Почистьте, помийте моркву та натріть на середній тертці. Додайте моркву до цибулі та обсмажуйте овочі разом п’ять хвилин. Додайте до овочів улюблені спеції та налийте трішки соєвого соусу. Накрийте сковорідку кришкою та тушкуйте до готовності. Приготований кускус додайте у сковорідку до овочів та ретельно перемішайте.

Салат Табуле з кускусом

Що знадобиться?

Кускус – 500 гр;

помідор – 2 шт;

свіжі огірки – 4 шт;

зелена цибуля – 50 гр;

петрушка – 1 пучок;

сушена мʼята – 1 ст. л;

оливки на ваш смак;

лимон – 1 шт;

оливкова олія – 2 ст. л.

Як готувати?