Химическая завивка волос — это одна из древнейших и самых распространенных процедур в мире красоты. Благодаря использованию химических реагентов, в частности перманентных растворителей и нейтрализующих средств, структура волос меняется. Они становятся более вьющимися и волнистыми.

Факты ICTV спросили у трихолога Оксаны Варламовой, какая бывает химическая завивка волос и как она влияет на них.

Что такое химическая завивка

Эффект от химической завивки зависит от типа волос и выбранного метода.

Сейчас смотрят

Для тонких волос лучше подходит мелкий завиток, тогда как для толстых и пористых — крупный.

— По сути, химическая завивка — это изменение структуры волосков с помощью специального состава, благодаря которому прямые пряди становятся накрученными или волнистыми, — объясняет эксперт.

После процедуры волосы приобретают объем, текстуру и форму. Это позволяет создать разнообразные прически, которые долго остаются устойчивыми.

Если после использования обычных стайлеров эффект держится максимум несколько дней, химическая завивка может сохраняться от одного до шести месяцев.

Как химическая завивка влияет на волосы

Современные формулы средств направлены на то, чтобы минимизировать вред, который может нанести химическая завивка.

Однако некоторые ингредиенты, такие как тиогликолаты, все еще могут вызвать повреждение структуры волос.

Постоянное использование химических реагентов может привести к выпадению волос, повреждению кожи головы и аллергическим реакциям.

Какие есть виды современной химической завивки

На рынке существует множество видов процедуры завивки волос, они между собой отличаются типами химических реагентов и длительностью ношения локонов.

Нейтральная завивка волос

Универсальный вид завивки волос, который подходит под любой тип локонов, — говорит трихолог.

В результате нейтрального воздействия формируются пружинки выбранного размера.

Этот способ имеет преимущества щелочного и кислого видов завивки волос.

Продолжительность ношения такой прически от трех до пяти месяцев, все зависит от длины и структуры волос.

Кислотная завивка (химия на волосы)

Это не слишком агрессивное средство для фиксации волос. Он содержит в составе тиогликоль и не имеет сильных щелочей.

Вред от него минимальный. Формирует жесткие и упругие кудри, сохраняющие форму около одного месяца, — отмечает эксперт.

Щелочная химия для волос

Щелочь проникает в волосяную кутикулу, в результате чего завитки сохраняют форму в течение двух-трех месяцев.

Прикорневая химия

При таком типе завивки мастера работают только с волосами у корней. Так добавляется дополнительный объем, который сохраняется на локонах от нескольких недель до нескольких месяцев.

Биозавивка волос

То, что больше всего отличает ее от других — заменяет большую часть химических средств натуральными компонентами, которые приближены к структуре волосков.

Средства не содержат аммиака, щелочи, кислот, поэтому пряди не пересушиваются, остаются здоровыми. Однако биозавивка держится короткое время, — говорит специалист.

Как ухаживать за волосами после химической завивки

После химии локоны требуют особой заботы. Поэтому не стоит пренебрегать качественным уходом.

В течение нескольких дней после завивки волос не рекомендуется мыть голову и использовать горячие стайлеры.

— Шампуни для гигиены кожи головы следует выбирать специальные, для завитых волос, — говорит трихолог.

Завитые кудри обязательно нужно увлажнять, не только сразу после процедуры, но и в дальнейшем. Для этого выбирайте специальные маски, в составе которых есть коллаген, кератин, протеины шелка и аминокислоты.

Кончики волос обязательно следует смазывать специальным кремом, а также состригать их время от времени.

Для расчесывания локонов следует выбирать гребни с широкими зубчиками, они будут меньше травмировать фолликулы.

— Волосы после химии следует особенно защищать от УФ-лучей, поэтому не забывайте прикрывать свою прическу модной шляпкой или стильным платком, — отмечает эксперт.

Когда можно делать химическую завивку волос

Прежде всего, важно учесть состояние ваших волос. Если они уже повреждены или ослаблены, лучше воздержаться от процедуры.

Также следует учитывать индивидуальную склонность к аллергическим реакциям и реакциям на химические реагенты.

— Главное понимать, что любое вмешательство в структуру полотна — это повреждение, — отмечает трихолог.

Поэтому всегда обращайтесь к специалистам, которые не только качественно проведут процедуру завивки волос, но и помогут сохранить их.