Хімічна завивка волосся – це одна з найдавніших та найпоширеніших процедур у світі краси. Завдяки використанню хімічних реагентів, зокрема перманентних розчинників та нейтралізуючих засобів, структура волосся змінюється. Воно стає більш кучерявими та хвилястими.

Факти ICTV запитали в трихолога Оксани Варламової, яка буває хімічна завивка волосся та як вона впливає на нього.

Що таке хімічна завивка

Ефект від хімічної завивки залежить від типу волосся та обраного методу.

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Для тонкого волосся краще підходить дрібний завиток, тоді як для товстого та пористого – великий.

– По суті, хімічна завивка — це зміна структури волосків за допомогою спеціального складу, завдяки якому прямі пасма стають накрученими або хвилястими, – пояснює експерт.

Після процедури волосся набуває об’єму, текстури та форми. Це дає змогу створити різноманітні зачіски, які довго залишаються стійкими.

Якщо після використання звичайних стайлерів ефект тримається максимум кілька днів, хімічна завивка може зберігатися від одного до шести місяців.

Як хімічна завивка впливає на волосся

Сучасні формули засобів спрямовані на те, щоб мінімізувати шкоду, яку може завдати хімічна завивка.

Однак деякі інгредієнти, як-от, тіогліколати, усе ще можуть викликати пошкодження структури волосся.

Постійне використання хімічних реагентів може призвести до випадіння волосся, пошкодження шкіри голови та алергічних реакцій.

Які є види сучасної хімічної завивки

На ринку існує безліч видів процедури завивки волосся. Вони відрізняються між собою типами хімічних реагентів та тривалістю носіння локонів.

Нейтральна завивка волосся

Універсальний різновид завивки волосся, який підходить під будь-який тип локонів, – говорить трихологиня.

В результаті нейтрального впливу формуються пружинки обраного розміру.

Цей спосіб має переваги лужного та кислого видів завивки волосся.

Тривалість носіння такої зачіски від трьох до п’яти місяців, все залежить від довжини та структури волосся.

Кислотна завивка (хімія на волосся)

Це не надто агресивний засіб для фіксації волосся. Він містить у складі тіогліколь та не має сильних лугів.

Шкода від нього мінімальна. Формує жорсткі та пружні кучері, що зберігають форму близько одного місяця, – зазначає експертка.

Лужна хімія для волосся

Луг проникає у волосяну кутикулу, внаслідок чого завитки зберігають форму протягом двох-трьох місяців.

Прикорнева хімія

Такий тип завивки майстри використовують під час роботи з волоссям лише біля коріння. Так додається додатковий об’єм, який зберігається на локонах від кількох тижнів до декількох місяців.

Біозавивка волосся

Те, що найбільше відрізняє її від інших – замінює більшу частину хімічних засобів натуральними компонентами, які наближені до структури волосків.

Засоби не містять аміаку, лугу, кислот, тому пасма не пересушуються, залишаються здоровими. Однак біозавивка тримається короткий час, – каже фахівчиня.

Як доглядати за волоссям після хімічної завивки

Після хімії локони вимагають особливої турботи. Тому не варто нехтувати якісним доглядом.

Протягом декількох днів після завивки волосся не рекомендується мити голову та використовувати гарячі стайлери.

– Шампуні для гігієни шкіри голови слід вибирати спеціальні, для завитого волосся, – каже трихолог.

Завиті кучері обов’язково потрібно зволожувати не тільки одразу після процедури, але й надалі. Для цього вибирайте спеціальні маски, у складі яких є колаген, кератин, протеїни шовку та амінокислоти.

Кінчики волосся обов’язково слід змащувати спеціальним кремом, а також зістригати їх час від часу.

Для розчісування локонів слід обирати гребені з широкими зубчиками, вони менше травмуватимуть фолікули.

– Волосся після хімії слід особливо захищати від УФ-променів, тому не забувайте прикривати свою зачіску модним капелюшком або стильною хусткою, – наголошує експертка.

Коли можна робити хімічну завивку волосся

Насамперед, важливо врахувати стан вашого волосся. Якщо воно вже пошкоджене або ослаблене, краще утриматися від процедури.

Також варто враховувати індивідуальну схильність до алергічних реакцій та реакцій на хімічні реагенти.

– Головне розуміти, що будь-яке втручання в структуру полотна – це пошкодження, – наголошує трихологиня.

Тому завжди звертайтеся до спеціалістів, які не тільки якісно проведуть процедуру завивання волосся, але й допоможуть зберегти його.