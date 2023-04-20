Как пользоваться капсулами для волос

В последнее время все большую популярность приобретают разнообразные капсулы для волос. Сегодня на рынке можно найти множество капсул, которые отличаются по цвету, эффективности, составу и способу применения.

Каждая капсула содержит натуральные масла и комплекс витаминов, необходимых для определенного типа волос. Главное — правильно выбрать капсулу, чтобы она не навредила, а наоборот улучшила состояние прядей.

Факты ICTV узнали, как использовать капсулы для волос, какие они существуют и как они на самом деле влияют на волосы.

Витаминные капсулы для волос: что это и какие существуют

Современные капсулы для волос — это средство ухода за прядями, которое содержит концентрированные ингредиенты (масла, витамины и протеины). Они помогают улучшить состояние волос, укрепить их, уменьшить повреждение и предотвратить ломкость.

Капсулы бывают разных типов, в зависимости от их состава и применения. Например, одни содержат растительные масла (кокосовое или жожоба), они питают волосы и уменьшают ломкость.

Другие капсулы имеют в своем составе протеины (кератин или коллаген). Они укрепляют волосы и уменьшают повреждения.

Это уходовое средство продается в одноразовой упаковке и выглядит как маленькая капсула. Каждая капсула имеет разный цвет, который и определяет назначение средства.

На рынке можно найти капсулы для блеска и гладкости, для восстановления, для ухода за сухими и поврежденными волосами, для ухода за окрашенными прядями, для восстановления после химического повреждения и тому подобное. Кроме того, существуют даже капсулы для ухода за волнистыми или ровными волосами.

Девушкам важно выбрать для себя правильную капсулу, которая будет идеально подходить к их типу волос. Для этого нужно проконсультироваться с продавцом или же просмотреть информацию на официальном сайте производителя.

Обратите внимание, что капсулы от разных производителей отличаются по цвету и назначению. Например, желтая капсула от одного производителя подходит для секущихся волос, а от другого — предназначена для ухода за волнистыми волосами. Здесь нужно быть внимательными!

Как пользоваться капсулами для волос

На самом деле пользоваться капсулами очень просто. Поскольку они продаются в одноразовой упаковке, вам понадобится только одна капсула для одного применения.

Капсулы предназначены для ухода за волосами, нужно наносить их после мытья головы:

Помойте волосы привычным для вас способом.

Откройте капсулу с помощью ножниц (нужно отрезать верхний хвостик).

Нанесите содержимое капсулы на ладони.

Равномерно распределите масло по всей длине волос. На корни и кожу головы не наносим.

Не смывая средство, высушите и уложите пряди.

Капсулы обычно используются один раз в неделю или в соответствии с рекомендациями производителя. Перед применением важно ознакомиться с инструкцией и составом, чтобы избежать аллергических реакций на определенные компоненты.

Мнение трихолога о капсулах для волос

Трихолог-реабилитолог Юлия Дудий отмечает, что капсулы для волос сегодня можно найти под разными названиями — витаминные капсулки, капсулы для роста, витамины для волос, витамины с кератиновым комплексом и тому подобное.

— Какие только названия не придумают для капсулы, в составе которой три силикона и парфюм, — добавляет врач.

Безусловно, после их нанесения волосы становятся гладкими, блестящими и легко расчесываются. Поскольку силикон в составе покрывает волос пленкой, разглаживая его.

— Против ли я силиконов как таковых в средствах для волос — нет. Но важно, чтобы в средстве было еще что-то, какой-то актив. К тому же силиконы бывают разными. Есть те, которые накапливаются на волосах и не смываются шампунем, что в дальнейшем приводит к ослаблению волос, их тусклости и ломкости. Как в капсулах для волос, — говорит трихолог.

Дудий добавляет, если в капсулку запихнуть три силикона, назвать это витаминами, придумать, что они будто чем-то отличаются и имеют какое-то действие, продавая такие средства по повышенной цене, то из этого точно ничего хорошего не получится.

На что стоит обратить внимание при выборе капсул

При выборе не только капсул, но и других средств для волос, обязательно обращайте внимание на состав продукта.

Врач-трихолог и дерматовенеролог Елена Горошко отмечает, чтобы действительно улучшить состояние волос и укрепить их, необходимо подбирать правильные витаминные комплексы.

— Чтобы подобрать лучшие витамины для волос, необходимо проконсультироваться с трихологом. Самостоятельный подбор препаратов может нанести вред здоровью, — добавляет Горошко.

Например, для укрепления волос можно использовать:

витамин В7 — укрепляет волосы и снижает риск появления ранней седины;

витамин А — ускоряет регенерацию волосяных луковиц;

медь — укрепляет стенки сосудов и способствует лучшему питанию тканей головы;

омега 3 — нормализует работу сальных желез, придает блеск волосам.

А для роста волос рекомендовано применять:

витамин В5 — ускоряет регенерацию клеток;

селен — укрепляет иммунную систему;

биотин — поддерживает обменные процессы в организме;

марганец — нормализует углеводный и липидный обмен;

витамин В6 — укрепляет нервную систему.

Также важно понимать, что разные витамины по-разному влияют на состояние прядей. Например:

Витамин А для волос — способствует укреплению и восстановлению волосяных луковиц (выпускается в форме капсул, ампул и маслянистого раствора).

Витамин Е — способствует укреплению, предотвращает ломкость и стимулирует рост волос.

Витамин В — его прием способствует уменьшению выпадения волос и ускорению их роста.

— Подбором витаминного комплекса для волос должен заниматься трихолог после обследования. Врач может назначить процедуру биоревитализации или плазмолифтинга для волос (введение инъекций в волосяную часть кожи головы), — говорит врач.

Помните, только трихолог может качественно подобрать необходимые витамины для волос и определить необходимую дозировку.