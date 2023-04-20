Останнім часом все більшої популярності набувають різноманітні капсули для волосся. Сьогодні на ринку можна знайти безліч капсул, які відрізняються за кольором, ефективністю, складом та способом застосування.

Кожна капсула містить натуральні олії та комплекс вітамінів, необхідних для певного типу волосся. Головне – правильно обрати капсулу, аби вона не нашкодила, а навпаки покращила стан пасом.

Факти ICTV дізнавалися, як користуватися капсулами для волосся, які вони існують та як насправді впливають на волосся.

Вітамінні капсули для волосся: що це та які існують

Сучасні капсули для волосся – це засіб догляду за пасмами, який містить концентровані інгредієнти (олії, вітаміни та протеїни). Вони допомагають покращити стан волосся, зміцнити його, зменшити пошкодження та запобігти ламкості.

Капсули бувають різних типів, залежно від їх складу та застосування. Наприклад, одні містять рослинні олії (кокосову або жожоба), вони живлять волосся та зменшують ламкість.

Інші капсули мають у своєму складі протеїни (кератин чи колаген). Вони зміцнюють волосся та зменшують пошкодження.

Цей доглядовий засіб продається в одноразовому пакованні та виглядає як маленька капсула. Кожна капсула має різний колір, який і визначає призначення засобу.

На ринку можна знайти капсули для блиску і гладкості, для відновлення, для догляду за сухим та пошкодженим волоссям, для догляду за фарбованими пасмами, для відновлення після хімічного пошкодження тощо. Крім того, існують навіть капсули для догляду за хвилястим чи рівним волоссям.

Дівчатам важливо обрати для себе правильну капсулу, яка буде ідеально підходити до їх типу волосся. Для цього потрібно проконсультуватися з продавцем або ж переглянути інформацію на офіційному сайті виробника.

Зверніть увагу, що капсули від різних виробників відрізняються за кольором та призначенням. Наприклад, жовта капсула від одного виробника підходить для посіченого волосся, а від іншого – призначена для догляду за хвилястим волоссям. Тут потрібно бути уважними!

Як користуватися капсулами для волосся

Насправді користуватися капсулами дуже просто. Оскільки вони продаються в одноразовому пакованні, для одного застосування вам знадобиться лише одна капсула.

Капсули призначені для догляду за волоссям, потрібно наносити їх після миття голови:

Помийте волосся звичним для вас способом. Відкрийте капсулу за допомогою ножиць (потрібно відрізати верхній хвостик). Нанесіть вміст капсули на долоні. Рівномірно розподіліть олійку на всю довжину волосся. На корені та шкіру голови не наносимо. Не змиваючи засіб, висушіть та вкладіть пасма.

Зазвичай капсули застосовуються один раз на тиждень або згідно з рекомендаціями виробника. Перед застосуванням важливо ознайомитися з інструкцією та складом, щоб уникнути алергічних реакцій на певні компоненти.

Думка трихологів про капсули для волосся

Трихолог-реабілітолог Юлія Дудій зазначає, що капсули для волосся сьогодні можна знайти під різними назвами – вітамінні капсулки, капсули для росту, вітаміни для волосся, вітаміни з кератиновим комплексом тощо.

– Які тільки назви не придумають для капсули, у складі якої три силікони та парфум, – додає лікар.

Безумовно, після їх нанесення волосся стає гладеньким, блискучим та легко розчісується. Оскільки силікон у складі покриває волосину плівкою, розгладжуючи її.

– Чи я проти силіконів як таких у засобах для волосся – ні. Але важливо, щоб у засобі було ще щось, якийсь актив.

До того ж силікони бувають різними. Є ті, які накопичуються на волоссі й не змиваються шампунем, що надалі призводить до ослаблення волосся, його тьмяності та ламкості. Як в капсулах для волосся, – каже трихолог.

Дудій зазначає, якщо в капсулку запхати три силікони, назвати це вітамінами, придумати, що вони ніби чимось відрізняються і мають якусь дію, продаючи такі засоби за підвищеною ціною, то з цього точно нічого хорошого не вийде.

На що варто звернути увагу під час вибору капсул

Під час вибору не лише капсул, а й інших засобів для волосся, обовʼязково звертайте увагу на склад продукту.

Лікар-трихолог та дерматовенеролог Олена Горошко зазначає, аби дійсно покращити стан волосся та зміцнити його, необхідно підбирати правильні вітамінні комплекси.

– Щоб підібрати найкращі вітаміни для волосся, необхідно проконсультуватися з трихологом. Самостійний підбір препаратів може завдати шкоди здоров’ю, – додає Горошко.

Наприклад, для зміцнення волосся можна використовувати:

вітамін В7 – зміцнює волосся і знижує ризик появи ранньої сивини;

вітамін А – прискорює регенерацію волосяних цибулин;

мідь – зміцнює стінки судин і сприяє кращому живленню тканин голови;

омега 3 – нормалізує роботу сальних залоз, надає блиск волоссю.

А для росту волосся рекомендовано застосовувати:

вітамін В5 – прискорює регенерацію клітин;

селен – зміцнює імунну систему;

біотин – підтримує обмінні процеси в організмі;

марганець – нормалізує вуглеводний і ліпідний обмін;

вітамін В6 – зміцнює нервову систему.

Також важливо розуміти, що різні вітаміни по-різному впливають на стан пасом. Наприклад:

Вітамін А для волосся – сприяє зміцненню і відновленню волосяних цибулин (випускається у формі капсул, ампул і маслянистого розчину).

Вітамін Е – сприяє зміцненню, запобігає ламкості та стимулює ріст волосся.

Вітамін В – його прийом сприяє зменшенню випадіння волосся та прискоренню його росту.

– Підбором вітамінного комплексу для волосся має займатися трихолог після обстеження. Лікар може призначити процедуру біоревіталізації або плазмоліфтингу для волосся (введення ін’єкцій у волосяну частину шкіри голови), – каже лікар.

Памʼятайте, лише трихолог може якісно підібрати необхідні вітаміни для волосся та визначити необхідне дозування.