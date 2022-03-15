Семена льна — недорогой и очень полезный продукт, который несложно найти на прилавках магазинов. Они могут быть добавкой для многих блюд, которые положительно повлияют на здоровье человека.

Чем полезны семена льна и могут ли они помочь похудеть — читайте далее в материале.

Чем полезны семена льна

Семена льна содержат витамин F, который участвует в жировом и холестериновом обмене (этот витамин не синтезируется в организме). Также витамины А и Е, которые положительно влияют на состояние кожи. Витамины группы В, которые есть в семенах, ускоряют метаболизм.

Лен – лидер среди разных видов семян и орехов по содержанию Омега-3. Лишь 10 г семян содержит необходимую дневную норму Омега-3 для взрослого человека. Клетчатка, которая также есть во льне, образует своеобразную слизь, которая обволакивает стенки желудка и снимает воспаление.

Семена содержат много минералов: кальций, магний, кремний, сера, натрий, хлор, фосфор, бор, железо, ванадий, йод, марганец, кобальт, медь, никель, молибден, селен, цинк, хром и фтор.

Например, селен — мощный антиоксидант, укрепляет иммунитет, повышает сопротивляемость организма инфекциям и вирусам, нормализует работу сердечной мышцы и кровеносных сосудов, обеспечивает полноценное функционирование щитовидной железы.

Во льне много калия, который необходим нашему организму для силы мышц, улучшения клеточного метаболизма, регуляции уровня жидкости в организме, полноценного функционирования сердечно-сосудистой и нервной систем.

Кому можно есть семена льна

Семена льна особенно необходимы людям с остеопорозом, сниженным иммунитетом, онкологией, сахарным диабетом, проблемами с желудком и пищеварительной системой.

Кроме того, их полезно добавлять в рацион здоровым людям, чтобы дополнительно укреплять иммунитет и насыщать организм полезными веществами.

В то же время не рекомендуется употреблять семена людям с холециститом, панкреатитом, гепатитом, эндометритом, поликистозом, фибриомой матки, в период беременности и лактации.

Как принимать семена льна, чтобы похудеть

Для лучшего усваивания питательных микроэлементов необходимо перемолоть семена. Если под рукой нет блендера или кофемолки, используйте шрот льна.

Не употребляйте больше двух столовых ложек (примерно 50 граммов) в день. Чтобы сделать лен более питательным, залейте 2 ст. л. измельченных семян 1 ст. л. кипятка и оставьте настаиваться на несколько часов. В результате растворимая клетчатка будет обволакивать стенки желудочно-кишечного тракта.

Сочетайте измельченные семена льна с легкоусвояемой пищей: смузи, греческим йогуртом, супом, овсянкой и салатами. Если вы не добавляете их в рацион в чистом виде, как вариант – льняные хлебцы. Это и вкусно, и удобно. Три хлебца в день будет достаточно.⠀

Чтобы семена льна не стали причиной запоров, запивайте их большим стаканом чистой негазированной воды после каждого употребления. Кроме того, семена льна не стоит употреблять постоянно.

Что можно приготовить из льна

Льняные блины

Ингредиенты:

кефир — 180 мл;

яйца — 1 шт.;

мука пшеничная (лучше — высшего сорта, половину можно заменить цельнозерновой) — 100 г;

соль — 1/2 ч. л.;

молоко — 120 мл;

масло растительное — 1 ст. л.;

льняная мука (то же самое, что и шрот) — 2 ст. л.;

сода — 0,5 ч. л.

Приготовление

Смешайте в небольшой миске кефир с молоком, яйцом и растительным маслом. Взбейте до однородной массы. В маленькой тарелке смешайте пшеничную муку со шротом, солью и содой. Высыпьте сухие ингредиенты в жидкие и перемешайте.

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Нагрейте сковороду на среднем огне. Слегка смажьте поверхность маслом. Выложите тесто ложкой (2 л. на блин) и распределите его на поверхности. Переворачивайте, когда появятся первые пузырьки на поверхности теста. Обжарьте блины с обеих сторон до готовности.

Салат с льняным маслом

Ингредиенты:

помидоры — 1-2 шт.;

сыр адыгейский — 150 г;

кукуруза вареная или консервированная — 1-2 ст. л.;

шпинат — по вкусу;

льняное масло — 2-3 ст. л.;

мед — 1 ч. л.;

горчица — 1 ч. л.;

соль — по вкусу;

кунжут — по вкусу.

Приготовление

Промойте и обсушите зелень. Помидоры нарежьте четвертинками. Сыр нарежьте на небольшие кусочки и обжарьте до золотистой корочки. Добавьте кукурузу.

Для заправки смешайте льняное масло, мед, горчицу и соль. Добавьте ее в салат. Все перемешайте, сверху можно посыпать кунжутом.

“Живая” каша из льна

Ингредиенты:

лен — 40 г;

вода — 100 г;

банан — 100 г;

ягоды (любые) — 2-3 ст. л.;

орехи — по вкусу.

Приготовление

Залейте лен на ночь водой. Утром переложите семена в блендер, добавьте банан и ягоды — хорошенько перебейте (около 2-3 минут). Вылейте в тарелку и украсьте кашу ягодами и орехами.