Насіння льону – недорогий та дуже корисний продукт, який нескладно знайти на прилавках магазинів. Воно може бути добавкою для багатьох страв, які позитивно вплинуть на здоров’я людини.

Чим корисне насіння льону та чи може воно допомогти схуднути – читайте далі у матеріалі.

Чим корисне насіння льону

Насіння льону містить вітамін F, який бере участь в жировому і холестериновому обміні (цей вітамін не синтезується в організмі). Також вітаміни А і Е, які позитивно впливають на стан шкіри. Вітаміни групи В, які є у насінні, прискорюють метаболізм.

Льон – лідер серед різних видів насіння та горіхів за вмістом Омега-3. Лише 10 г насіння містить необхідну денну норму Омега-3 для дорослої людини. Клітковина, яка також є у льоні, утворює своєрідний слиз, що обволікає стінки шлунка і знімає запалення.

Насіння містить багато мінералів: кальцій, магній, кремній, сірка, натрій, хлор, фосфор, бор, залізо, ванадій, йод, марганець, кобальт, мідь, нікель, молібден, селен, цинк, хром і фтор.

До прикладу селен – потужний антиоксидант, зміцнює імунітет, підвищує опірність організму інфекціям і вірусам, нормалізує роботу серцевого м’яза і кровоносних судин, забезпечує повноцінне функціонування щитовидної залози.

У льоні багато калію, який необхідний нашому організму для сили м’язів, поліпшення клітинного метаболізму, регуляції рівня рідини в організмі, повноцінного функціонування серцево-судинної та нервової систем.

Кому можна їсти насіння льону

Насіння льону особливо необхідно людям з остеопорозом, зниженим імунітетом, онкологією, цукровим діабетом, проблемами зі шлунком і травною системою.

Крім того, його корисно додавати у раціон здоровим людям, щоб додатково зміцнювати імунітет та насичувати організм корисними речовинами.

Водночас не рекомендується вживати насіння людям з холециститом, панкреатитом, гепатитом, ендометритом, полікістозом, фібріомою матки, у період вагітності та лактації.

Як приймати насіння льону, щоб схуднути

Для кращого засвоювання поживних мікроелементів необхідно перемолоти насіння. Якщо під рукою немає блендера або кавомолки, використовуйте шрот льону.

Не вживайте більше двох столових ложок (приблизно 50 грамів) на день. Щоб зробити льон більш поживним, залийте 2 ст. л. подрібненого насіння 1 ст. л. окропу і залиште настоюватися на кілька годин. У результаті розчинна клітковина буде обволікати стінки шлунково-кишкового тракту.

Поєднуйте подрібнене насіння льону з легкозасвоюваною їжею: смузі, грецьким йогуртом, супом, вівсянкою та салатами. Якщо ви не додаєте його в раціон в чистому вигляді, як варіант – лляні хлібці. Це і смачно, і зручно. Три хлібці в день буде достатньо.⠀

Щоб насіння льону не стало причиною закрепів, запивайте його великою склянкою чистої негазованої води після кожного вживання. Крім того, насіння льону не варто вживати постійно.

Що можна приготувати з льону

Лляні млинці

Інгредієнти:

кефір — 180 мл;

яйця — 1 шт.;

борошно пшеничне (краще — вищого ґатунку, половину можна замінити цільнозерновою) — 100 г;

сіль — 1/2 ч. л.;

молоко — 120 мл;

олія рослинна — 1 ст. л.;

лляне борошно (те ж саме, що і шрот) — 2 ст. л.;

сода — 0,5 ч. л.

Приготування

Змішайте в невеликій мисці кефір з молоком, яйцем і рослинною олією. Збийте до однорідної маси. У маленькій тарілці змішайте пшеничне борошно зі шротом, сіллю і содою. Всипте сухі інгредієнти в рідкі та перемішайте.

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Нагрійте пательню на середньому вогні. Злегка змастіть поверхню олією. Викладіть тісто ложкою (2 ст. л. на млинець) і розподіліть його на поверхні. Перевертайте, коли з’являться перші бульбашки на поверхні тіста. Обсмажте млинці з обох сторін до готовності.

Салат з лляною олією

Інгредієнти:

помідори – 1-2 шт.;

сир адигейський – 150 г;

кукурудза варена або консервована – 1-2 ст. л.;

шпинат – за смаком;

лляна олія – 2-3 ст. л.;

мед – 1 ч. л.;

гірчиця – 1 ч. л.;

сіль – за смаком;

кунжут – за смаком.

Приготування

Промийте та обсушіть зелень. Помідори наріжте четвертинками.Сир наріжте невеликими скибками та обсмажте до золотистої скоринки. Додайте кукурудзу.

Для заправки змішайте лляну олію, мед, гірчицю та сіль. Додайте її у салат. Усе перемішайте, зверху можна посипати кунжутом.

“Жива” каша з льону

Інгредієнти:

льон – 40 г;

вода – 100 г;

банан – 100 г;

ягоди (будь-які) – 2-3 ст. л.;

горіхи – за смаком.

Приготування

Залийте льон на ніч водою. Зранку перекладіть насіння у блендер, додайте банан та ягоди – добряче перебийте (близько 2-3 хвилин). Вилийте у тарілку та прикрасьте кашу ягодами і горіхами.