Перхоть – довольно распространенный патологический процесс в коже головы. Из-за нее страдают как мужчины, так и женщины. Однако вылечить заболевание можно раз и навсегда.
Как избавиться от перхоти в домашних условиях – читайте в материале Фактов ICTV.
Дерматолог Карина Панькив уверяет, что перхоть – это не заболевание, а симптом. По факту это роговые чешуйки кожи и себум.
Чрезмерное размножение грибка malassezia в основном происходит вторично, когда для этого создаются соответствующие условия.
Чтобы хорошо очистить кожу головы и волосы от избытка себума и роговых чешуек, нужно правильно мыть голову.
Ведь именно грязные волосы являются хорошей средой для размножения разных микроорганизмов.
Режим мытья подбирается индивидуально, поскольку продукция себума тоже у всех происходит по-разному.
В первую очередь, нужно следовать советам:
- Не пытайтесь переучить свою кожу головы к режиму мытья, который ей не свойственен. При слишком частом мытье кожи головы нормального и склонного к сухости типа может возникнуть сухая себорея. Если у вас жирный тип кожи головы и вы будете ее мыть слишком редко, может возникнуть жирная себорея.
- Некоторые шампуни от перхоти противогрибковые. Обратите внимание, что такими шампунями нельзя пользоваться на постоянной основе. Предпочитайте средства, обладающие кератолитическим и себорегулирующим действием. Так вы создадите условия, в которых не будет чрезмерно размножаться malassezia, и необходимость в противогрибковых средствах отпадет сама собой.
Врач-трихолог Светлана Кочергина уверена, что базовое лечение начинается с назначения шампуней с дисульфидом селена или противогрибковых шампуней. Например:
- К шампуню врач может добавить несмываемые средства в виде спреев или эмульсий.
- Если такое лечение не помогает или очень выраженное воспаление, врач может назначить гормональные лечебные средства коротким курсом.
- При значительных наслоениях, большом количестве слепленных чешуек можно использовать кислоты. Чаще всего – это салициловая кислота. Чтобы предотвратить накопление этих чешуек, можно периодически делать легкие пилинги кожи головы.
Трихолог Любовь Мукомела советует обратиться к врачу, если перхоть вас тревожит уже долгий период времени.
- Если перхоть вас преследует всю жизнь, то необходимо сделать профессиональное скрабирование, пилингование (исключительно, если нет других нежелательных признаков, таких как покраснение кожи головы, зуд, разного рода пятна на коже).
- Также обязательно нужно сменить шампунь. Часто перхоть появляется от постоянного использования безсульфатных шампуней. Жир скапливается и роговые дольки не отшелушиваются.
- Если кроме перхоти есть жалобы на зуд, покраснение, быстрое загрязнение волос, то здесь, скорее всего, речь пойдет уже о себорейном дерматите.
Себорейный дерматит – это негативное изменение состава выделяемого природного жира. При этом нарушается баланс микрофлоры.
Как лечить себорейный дерматит:
- В первую очередь обращаемся к специалисту, проводим обследование и соответствующие анализы.
- Находим причину, сканируем костер основной проблемы. А дальше уже врач подберет подходящие средства для преодоления местных проявлений.
Врач-дерматолог Инна Бескорова отмечает, что избавиться от перхоти раз и навсегда возможно. Для этого нужно следовать пошаговой инструкции:
- необходимо убрать все провоцирующие факторы (нормализовать температуру помещения, влажность воздуха, для мытья головы не использовать горячую воду);
- прекращаем издеваться над кожей головы частым и агрессивным уходом (скрабы, домашние маски из перца и горчицы, фен на максимальную мощность и стайлеры);
- заменяем свой шампунь на лечебный от перхоти (продаются в аптеках).