Перхоть – довольно распространенный патологический процесс в коже головы. Из-за нее страдают как мужчины, так и женщины. Однако вылечить заболевание можно раз и навсегда.

Как избавиться от перхоти в домашних условиях – читайте в материале Фактов ICTV.

Дерматолог Карина Панькив уверяет, что перхоть – это не заболевание, а симптом. По факту это роговые чешуйки кожи и себум.

Сейчас смотрят

Чрезмерное размножение грибка malassezia в основном происходит вторично, когда для этого создаются соответствующие условия.

Чтобы хорошо очистить кожу головы и волосы от избытка себума и роговых чешуек, нужно правильно мыть голову.

Ведь именно грязные волосы являются хорошей средой для размножения разных микроорганизмов.

Режим мытья подбирается индивидуально, поскольку продукция себума тоже у всех происходит по-разному.

В первую очередь, нужно следовать советам:

Не пытайтесь переучить свою кожу головы к режиму мытья, который ей не свойственен. При слишком частом мытье кожи головы нормального и склонного к сухости типа может возникнуть сухая себорея. Если у вас жирный тип кожи головы и вы будете ее мыть слишком редко, может возникнуть жирная себорея.

Некоторые шампуни от перхоти противогрибковые. Обратите внимание, что такими шампунями нельзя пользоваться на постоянной основе. Предпочитайте средства, обладающие кератолитическим и себорегулирующим действием. Так вы создадите условия, в которых не будет чрезмерно размножаться malassezia, и необходимость в противогрибковых средствах отпадет сама собой.

Врач-трихолог Светлана Кочергина уверена, что базовое лечение начинается с назначения шампуней с дисульфидом селена или противогрибковых шампуней. Например:

К шампуню врач может добавить несмываемые средства в виде спреев или эмульсий.

Если такое лечение не помогает или очень выраженное воспаление, врач может назначить гормональные лечебные средства коротким курсом.

При значительных наслоениях, большом количестве слепленных чешуек можно использовать кислоты. Чаще всего – это салициловая кислота. Чтобы предотвратить накопление этих чешуек, можно периодически делать легкие пилинги кожи головы.

Трихолог Любовь Мукомела советует обратиться к врачу, если перхоть вас тревожит уже долгий период времени.

Если перхоть вас преследует всю жизнь, то необходимо сделать профессиональное скрабирование, пилингование (исключительно, если нет других нежелательных признаков, таких как покраснение кожи головы, зуд, разного рода пятна на коже).

Также обязательно нужно сменить шампунь. Часто перхоть появляется от постоянного использования безсульфатных шампуней. Жир скапливается и роговые дольки не отшелушиваются.

Если кроме перхоти есть жалобы на зуд, покраснение, быстрое загрязнение волос, то здесь, скорее всего, речь пойдет уже о себорейном дерматите.

Себорейный дерматит – это негативное изменение состава выделяемого природного жира. При этом нарушается баланс микрофлоры.

Как лечить себорейный дерматит:

В первую очередь обращаемся к специалисту, проводим обследование и соответствующие анализы.

Находим причину, сканируем костер основной проблемы. А дальше уже врач подберет подходящие средства для преодоления местных проявлений.

Врач-дерматолог Инна Бескорова отмечает, что избавиться от перхоти раз и навсегда возможно. Для этого нужно следовать пошаговой инструкции: