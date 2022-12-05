Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Красота

Как избавиться от перхоти в домашних условиях – отвечают эксперты

5 декабря 2022, 12:54
Анна Голишевская Редактор сайта
Волосся
Источник: Instagram

Перхоть – довольно распространенный патологический процесс в коже головы. Из-за нее страдают как мужчины, так и женщины. Однако вылечить заболевание можно раз и навсегда.

Как избавиться от перхоти в домашних условиях – читайте в материале Фактов ICTV.

Дерматолог Карина Панькив уверяет, что перхоть – это не заболевание, а симптом. По факту это роговые чешуйки кожи и себум.

Сейчас смотрят

Чрезмерное размножение грибка malassezia в основном происходит вторично, когда для этого создаются соответствующие условия.

Чтобы хорошо очистить кожу головы и волосы от избытка себума и роговых чешуек, нужно правильно мыть голову.

Ведь именно грязные волосы являются хорошей средой для размножения разных микроорганизмов.

Режим мытья подбирается индивидуально, поскольку продукция себума тоже у всех происходит по-разному.

В первую очередь, нужно следовать советам:

  • Не пытайтесь переучить свою кожу головы к режиму мытья, который ей не свойственен. При слишком частом мытье кожи головы нормального и склонного к сухости типа может возникнуть сухая себорея. Если у вас жирный тип кожи головы и вы будете ее мыть слишком редко, может возникнуть жирная себорея.
  • Некоторые шампуни от перхоти противогрибковые. Обратите внимание, что такими шампунями нельзя пользоваться на постоянной основе. Предпочитайте средства, обладающие кератолитическим и себорегулирующим действием. Так вы создадите условия, в которых не будет чрезмерно размножаться malassezia, и необходимость в противогрибковых средствах отпадет сама собой.

Врач-трихолог Светлана Кочергина уверена, что базовое лечение начинается с назначения шампуней с дисульфидом селена или противогрибковых шампуней. Например:

  • К шампуню врач может добавить несмываемые средства в виде спреев или эмульсий.
  • Если такое лечение не помогает или очень выраженное воспаление, врач может назначить гормональные лечебные средства коротким курсом.
  • При значительных наслоениях, большом количестве слепленных чешуек можно использовать кислоты. Чаще всего – это салициловая кислота. Чтобы предотвратить накопление этих чешуек, можно периодически делать легкие пилинги кожи головы.

Трихолог Любовь Мукомела советует обратиться к врачу, если перхоть вас тревожит уже долгий период времени.

  • Если перхоть вас преследует всю жизнь, то необходимо сделать профессиональное скрабирование, пилингование (исключительно, если нет других нежелательных признаков, таких как покраснение кожи головы, зуд, разного рода пятна на коже).
  • Также обязательно нужно сменить шампунь. Часто перхоть появляется от постоянного использования безсульфатных шампуней. Жир скапливается и роговые дольки не отшелушиваются.
  • Если кроме перхоти есть жалобы на зуд, покраснение, быстрое загрязнение волос, то здесь, скорее всего, речь пойдет уже о себорейном дерматите.

Себорейный дерматит – это негативное изменение состава выделяемого природного жира. При этом нарушается баланс микрофлоры.

Как лечить себорейный дерматит:

  • В первую очередь обращаемся к специалисту, проводим обследование и соответствующие анализы.
  • Находим причину, сканируем костер основной проблемы. А дальше уже врач подберет подходящие средства для преодоления местных проявлений.

Врач-дерматолог Инна Бескорова отмечает, что избавиться от перхоти раз и навсегда возможно. Для этого нужно следовать пошаговой инструкции:

  • необходимо убрать все провоцирующие факторы (нормализовать температуру помещения, влажность воздуха, для мытья головы не использовать горячую воду);
  • прекращаем издеваться над кожей головы частым и агрессивным уходом (скрабы, домашние маски из перца и горчицы, фен на максимальную мощность и стайлеры);
  • заменяем свой шампунь на лечебный от перхоти (продаются в аптеках).
Читайте также:
Как избавиться от перхоти в домашних условиях – отвечают экспертыУхоженные волосы и чистая кожа: как приготовить скраб для кожи головы

Теги
волосся Красота лікування
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь