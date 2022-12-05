Лупа – доволі поширений патологічний процес у шкірі голови. Через неї страждають як чоловіки, так і жінки. Однак вилікувати захворювання можна раз і назавжди.

Як позбутися лупи в домашніх умовах – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Дерматолог Каріна Паньків запевняє, що лупа – це не захворювання, а симптом. По факту, це рогові лусочки шкіри та себум.

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Надмірне розмноження грибка malassezia здебільшого – вторинний прояв, коли для цього створюються відповідні умови.

Щоби добре очистити шкіру голови та волосся від надлишку себуму та рогових лусочок, потрібно правильно мити голову. Адже саме брудне волосся є хорошим середовищем для розмноження різних мікроорганізмів.

Режим миття підбирається індивідуально, адже продукція себуму також у всіх відбувається по-різному.

Передусім потрібно слідувати порадам:

Не намагайтеся перевчити свою шкіру голови до режиму миття, який їй не властивий. За умови надмірно частого миття шкіри голови нормального та схильного до сухості типу може виникнути суха себорея. Якщо ж у вас жирний тип шкіри голови, і ви будете її мити надто рідко, може виникнути жирна себорея.

Деякі шампуні від лупи є протигрибковими. Зверніть увагу, що такими шампунями не можна користуватися на постійній основі. Надавайте перевагу засобам із кератолітичною та себорегулючою дією. Так ви створите умови, в яких не буде надмірно розмножуватися malassezia, і необхідність в протигрибкових засобах відпаде сама собою.

Лікар-трихолог Світлана Кочергіна впевнена, що базове лікування починається з призначення шампунів із дисульфідом селену чи протигрибкових шампунів. Наприклад:

До шампуню лікар може додати незмивні засоби у вигляді спреїв чи емульсій.

Якщо таке лікування не допомагає або є дуже виражене запалення, лікар може призначити гормональні лікувальні засоби коротким курсом.

За наявності значних нашарувань чи великої кількості зліплених лусочок можна використовувати кислоти. Найчастіше – це саліцилова кислота. Щоб запобігти накопиченню цих лусочок, можна періодично робити легкі пілінги шкіри голови.

Трихолог Любов Мукомела радить звернутися до лікаря, якщо лупа вас тривожить довгий період часу.

Якщо лупа вас переслідує все життя, то необхідно зробити професійне скрабування, пілінгування (якщо немає інших небажаних ознак, таких як почервоніння шкіри голови, свербіж, різного роду плями на шкірі).

Також обов’язково потрібно змінити шампунь. Часто лупа з’являється від постійного використання безсульфатних шампунів. Жир накопичується, і рогові часточки не відлущуються.

Якщо крім лупи маємо скарги на свербіж, почервоніння, швидке забруднення волосся, то тут, найімовірніше, йтиметься вже про себорейний дерматит.

Себорейний дерматит – це негативна зміна складу природного жиру, що виділяється. Водночас порушується баланс мікрофлори.

Як лікувати себорейний дерматит:

Передусім звертаємося до спеціаліста, робимо обстеження та відповідні аналізи.

Знаходимо причину, сануємо вогнище основної проблеми. А далі вже лікар підбере підходящі засоби для подолання місцевих проявів.

Лікар-дерматолог Інна Безкорова зазначає, що позбутися лупи раз і назавжди можливо. Для цього потрібно слідувати покроковій інструкції: