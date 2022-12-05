Лупа – доволі поширений патологічний процес у шкірі голови. Через неї страждають як чоловіки, так і жінки. Однак вилікувати захворювання можна раз і назавжди.
Як позбутися лупи в домашніх умовах – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Дерматолог Каріна Паньків запевняє, що лупа – це не захворювання, а симптом. По факту, це рогові лусочки шкіри та себум.
Надмірне розмноження грибка malassezia здебільшого – вторинний прояв, коли для цього створюються відповідні умови.
Щоби добре очистити шкіру голови та волосся від надлишку себуму та рогових лусочок, потрібно правильно мити голову. Адже саме брудне волосся є хорошим середовищем для розмноження різних мікроорганізмів.
Режим миття підбирається індивідуально, адже продукція себуму також у всіх відбувається по-різному.
Передусім потрібно слідувати порадам:
- Не намагайтеся перевчити свою шкіру голови до режиму миття, який їй не властивий. За умови надмірно частого миття шкіри голови нормального та схильного до сухості типу може виникнути суха себорея. Якщо ж у вас жирний тип шкіри голови, і ви будете її мити надто рідко, може виникнути жирна себорея.
- Деякі шампуні від лупи є протигрибковими. Зверніть увагу, що такими шампунями не можна користуватися на постійній основі. Надавайте перевагу засобам із кератолітичною та себорегулючою дією. Так ви створите умови, в яких не буде надмірно розмножуватися malassezia, і необхідність в протигрибкових засобах відпаде сама собою.
Лікар-трихолог Світлана Кочергіна впевнена, що базове лікування починається з призначення шампунів із дисульфідом селену чи протигрибкових шампунів. Наприклад:
- До шампуню лікар може додати незмивні засоби у вигляді спреїв чи емульсій.
- Якщо таке лікування не допомагає або є дуже виражене запалення, лікар може призначити гормональні лікувальні засоби коротким курсом.
- За наявності значних нашарувань чи великої кількості зліплених лусочок можна використовувати кислоти. Найчастіше – це саліцилова кислота. Щоб запобігти накопиченню цих лусочок, можна періодично робити легкі пілінги шкіри голови.
Трихолог Любов Мукомела радить звернутися до лікаря, якщо лупа вас тривожить довгий період часу.
- Якщо лупа вас переслідує все життя, то необхідно зробити професійне скрабування, пілінгування (якщо немає інших небажаних ознак, таких як почервоніння шкіри голови, свербіж, різного роду плями на шкірі).
- Також обов’язково потрібно змінити шампунь. Часто лупа з’являється від постійного використання безсульфатних шампунів. Жир накопичується, і рогові часточки не відлущуються.
- Якщо крім лупи маємо скарги на свербіж, почервоніння, швидке забруднення волосся, то тут, найімовірніше, йтиметься вже про себорейний дерматит.
Себорейний дерматит – це негативна зміна складу природного жиру, що виділяється. Водночас порушується баланс мікрофлори.
Як лікувати себорейний дерматит:
- Передусім звертаємося до спеціаліста, робимо обстеження та відповідні аналізи.
- Знаходимо причину, сануємо вогнище основної проблеми. А далі вже лікар підбере підходящі засоби для подолання місцевих проявів.
Лікар-дерматолог Інна Безкорова зазначає, що позбутися лупи раз і назавжди можливо. Для цього потрібно слідувати покроковій інструкції:
- необхідно прибрати всі провокуючі фактори (нормалізувати температуру приміщення, вологість повітря, для миття голови не використовувати гарячу воду);
- припиняємо знущатися над шкірою голови частим та агресивним доглядом (скраби, домашні маски з перцю та гірчиці, фен на максимальну потужність та стайлери);
- замінюємо свій шампунь на лікувальний від лупи (продаються в аптеках).