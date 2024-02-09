Чрезмерное количество волос на лице для многих женщин может быть причиной дискомфорта. Поэтому они ищут способы удаления усиков над верхней губой. Врач-дерматолог Татьяна Кузуб рассказала Фактам ICTV как избавиться от женских усиков.

Как избавиться от усиков: способы удаления волос над губой

Восковая депиляция

Один из самых распространенных методов борьбы с чрезмерным оволосением заключается в нанесении теплого воска на область над губой, покрытии его лентой для депиляции и быстром удалении волос с фоликолой.

— Процедура может быть немного неприятной, но результат того стоит, — говорит эксперт.

Крем для депиляции

Кремы для депиляции содержат химические вещества, которые при контакте с нежелательными волосами разрушают их.

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— Это достаточно быстрый и безболезненный способ удаления волос, но эффект сохраняется меньше, чем после восковой депиляции, — объясняет Татьяна Кузуб.

Лазерная терапия

Эпиляция с помощью лазера — действенный метод удаления не только женских усиков. Таким способом можно избавиться от нежелательных волос со всего тела — от лица до ног.

Процедура абсолютно безопасна и нетравматична. Этот способ является одним из наиболее эффективных для длительного удаления волос, но он и стоит дороже, чем другие.

Электроэпиляция

Этот метод удаления избыточных волос на лице существует на рынке эстетической медицины уже более 40 лет. Электролиз использует электрический ток для уничтожения волосяных фолликул.

Этот способ позволяет эффективно избавиться от усиков, но длится дольше, поскольку обрабатывать каждый фолликул отдельно, но он является эффективным для постоянного удаления волос.

Консультация специалиста

— Независимо от того, какие способы удаления волос над губой вы выберете, важно помнить, что каждый организм уникален, поэтому результаты могут отличаться, — говорит Татьяна Кузуб.

Поэтому перед началом любой процедуры она советует поговорить со специалистом. Если избыточное количество волос на лице возникло в результате заболевания, например гипертрихоза или гирсутизма, лучше обратиться к дерматологу, эндокринологу, а возможно еще и гинекологу-эндокринологу.

Проявления оволосения над верхней губой, подбородке является следствием внутреннего эндокринного нарушения или просто генетической особенности, ведь для некоторых это абсолютно нормально.

Чтобы избавиться от усиков на лице, врач может назначить индивидуальный план лечения, который будет включать не только методы удаления волос, но и лечение основной причины.