Лазерная эпиляция – метод удаления волос, который стал очень популярным во всем мире. Однако, как и любая процедура, она имеет ряд противопоказаний. Лазерная эпиляция: противопоказание, что разрешено и известно о процедуре – читайте в материале.

Лазерная эпиляция: что следует знать о популярной процедуре

Косметолог, специалист по лазерной эпиляции Наталья Ватулик говорит, что лазерная эпиляция – вполне безопасная процедура, при условии, что у вас нет противопоказаний и вы выбрали мастера, работающего на современном, безопасном, сертифицированном аппарате.

Преимущества лазерной эпиляции

Волосы удаляются на длительный срок. Нужно только посещать профилактические процедуры раз в год. Процедура полностью безопасна. Лазерный луч проникает в кожу на глубину 2-4 миллиметра, тем самым действуя только в верхнем слое кожи. Проходит безболезненно и комфортно. Не оставляет порезов, раздражений, лишает вросших волос и делает кожу нежной и гладкой. Простая подготовка и уход. Процедура занимает по времени от 15 минут до 2 часов. Все зависит от того, сколько и какие зоны вы будете эпилировать. Экономия денежных средств. Учитывая, что эффект от процедуры сохраняется на долгие годы, вы экономите деньги на ежемесячных походах на шугаринг или восковую эпиляцию.

Процедура абсолютно безопасна, нетравматична, но имеет ряд ограничений в применении.

Сейчас смотрят

Лазерная эпиляция: противопоказания

сахарный диабет;

эпилепсия;

онкологические заболевания;

системные заболевания крови;

инфекционные заболевания кожи;

татуировка (в зоне проведения);

беременность;

сердечные заболевания;

сахарный диабет;

варикоз (в зоне проведения процедуры);

наличия рубцов и шрамов;

герпес в острых стадиях проявления заболевания;

наличие металлических протезов в зоне работы лазера (нагревающийся металл может вызвать ожоги кожи).