Не всегда и не везде сейчас можно приобрести качественные средства для ухода за волосами, но есть опытные женщины, которые помнят времена полного отсутствия таковых. Тогда за волосами ухаживали при помощи старинных домашних рецептов.

Врач-терапевт с большим стажем Марина Ерина рассказывает о нескольких из них.

-Чтобы волосы имели здоровый блеск и не выпадали, им нужен регулярный уход и косметические процедуры. Одного мытья недостаточно. Тем более, что большинство женщин сейчас пользуются теми шампунями, какие есть в наличии, а не теми, которые нужны. Поэтому маски, например, для волос, можно сделать самостоятельно из натуральных продуктов.

Именно таким образом, можно улучшить состояние волос или сохранить их здоровье, подчеркивает доктор.

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К тому же домашние средства не такие дорогостоящие, как брендовые. Они натуральны и действуют в комплексе, потому что почти все домашние рецепты придают волосам блеск, мягкость и силу, насыщая их витаминами и минералами.

— Сразу обращу внимание на то, что некоторые продукты могут вызывать аллергию, — предостерегла Марина Ерина. — Поэтому, если вы аллергик, то пользуйтесь только проверенными рецептами или готовьте средство из продуктов, которые вам точно не навредят.

Яичная маска

Возьмите 1-2 яйца (зависит от длины волос). Взбейте их и равномерно нанесите на волосы по всей длине. Держите яичную маску 40 минут. Затем смойте яйцо теплой водой. Можно использовать не все яйцо, а только белок (подсушивает жирные волосы) или желток (увлажняет слишком сухие).

Маска из кефира

Она так же проста, как и предыдущая и подходит для всех типов волос.

Нанесите кефир на волосы, распределите его по прядям и оставьте на 30 минут. Лучше использовать подогретый напиток (до 40 градусов), чтобы активизировать молочнокислые бактерии.

Кефир жирностью 1% ускоряет рост волос и подсушивает их.

Кефир жирностью 3% укрепляет волосы, придает блеск, увлажняет.

Банановая маска

Для этой маски подойдут перезревшие бананы, у которые потемнела кожура. Банан питает волосы и восстанавливает слабые и пересушенные.

Взять:

банан – 1 шт.;

сметана – 1 ст. ложка;

желток яйца – 1 шт.;

мед – 1 ч. ложка.

Банан перебить в блендере или тщательно размять вилкой, добавить остальные ингредиенты и хорошенько перемешать. Нанести маску на волосы, укутать полиэтиленовой пленкой и полотенцем. Оставить на один час. Затем вымыть голову шампунем.