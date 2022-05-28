Не завжди і не скрізь зараз можна придбати якісні засоби для догляду за волоссям, але є досвідчені жінки, які пам’ятають часи повної відсутності таких. Тоді за волоссям доглядали за допомогою старовинних домашніх рецептів.

Лікар-терапевт із великим стажем Марина Єріна розповідає про кілька із них.

-Щоб волосся мало здоровий блиск і не випадало, їм потрібен регулярний догляд і косметичні процедури. Одного миття недостатньо. Тим більше, що більшість жінок зараз користуються тими шампунями, які є, а не тими, які потрібні. Тому маски, наприклад, для волосся можна зробити самостійно з натуральних продуктів.

Саме таким чином, можна покращити стан волосся або зберегти його здоров’я, підкреслює лікар.

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До того ж домашні засоби не такі дорогі, як брендові. Вони натуральні і діють у комплексі, тому що майже всі домашні рецепти надають волоссю блиск, м’якість і силу, насичуючи їх вітамінами та мінералами.

– Відразу зверну увагу на те, що деякі продукти можуть спричинити алергію, – застерегла Марина Єріна. – Тому, якщо ви алергік, то користуйтеся лише перевіреними рецептами або готуйте засіб із продуктів, які вам точно не зашкодять.

Яєчна маска

Візьміть 1-2 яйця (залежить від довжини волосся). Збийте їх і рівномірно нанесіть на волосся по всій довжині. Тримайте яєчну маску 40 хвилин. Потім змийте яйце теплою водою. Можна використовувати не все яйце, а лише білок (підсушує жирне волосся) або жовток (зволожує занадто сухе).

Маска з кефіру

Вона така ж проста, як і попередня і підходить для всіх типів волосся.

Нанесіть кефір на волосся, розподіліть його на пасмо і залиште на 30 хвилин. Найкраще використовувати підігрітий напій (до 40 градусів), щоб активізувати молочнокислі бактерії.

Кефір жирністю 1% прискорює ріст волосся і підсушує його.

Кефір жирністю 3% зміцнює волосся, надає блиску, зволожує.

Бананова маска

Для цієї маски підійдуть перезрілі банани, у яких потемніла шкірка. Банан живить волосся і відновлює слабке та пересушене.

Взяти:

банан – 1 шт.;

сметана – 1 ст. ложка;

жовток яйця – 1 прим.;

мед – 1 год. ложка.

Банан перебити в блендері або ретельно розім’яти вилкою, додати решту інгредієнтів і добре перемішати. Нанести маску на волосся, укутати поліетиленовою плівкою та рушником. Залишити на одну годину. Потім вимити голову шампунем.