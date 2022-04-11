Як часто треба мити голову і що робити, щоб волосся не ставало масним

Як часто треба мити голову? Питання чистоти та краси волосся турбує багатьох жінок.
Перукар з Ужгорода Анастасія Вигодянська озвучила поради для різних типів волосся.
Рекомендації:
- сухе волосся – раз в 4 і більше днів;
- нормальне волосся – раз в 2-3 дні;
- жирне волосся – щодня.
Щодо чутливого типу, то треба підбирати засоби догляду та озвучувати поради з миття індивідуально. Адже людей з такою особливістю можуть турбувати свербіж, лущення шкіри.
Водночас, щоб волосся довше було чистим та не потребувало миття, треба знати деякі правила:
- не мити голову у гарячій воді;
- не робити це дуже часто, якщо немає необхідності;
- не чіпати волосся зайвий раз руками;
- не сушити волосся одразу;
- не наносити маски та бальзами на корені волосся;
- гарно вимивати волосся;
- не зловживати засобами для фіксації зачіски;
- стежити за чистотою аксесуарів та засобів догляду.
Якщо виникають проблеми з волоссям, краще за можливості проконсультуватися з лікарем, який проведе огляд та допоможе підібрати догляд.