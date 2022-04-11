Як часто треба мити голову і що робити, щоб волосся не ставало масним

Як часто треба мити голову? Питання чистоти та краси волосся турбує багатьох жінок.

Перукар з Ужгорода Анастасія Вигодянська озвучила поради для різних типів волосся.

Рекомендації:

сухе волосся – раз в 4 і більше днів;

нормальне волосся – раз в 2-3 дні;

жирне волосся – щодня.

Щодо чутливого типу, то треба підбирати засоби догляду та озвучувати поради з миття індивідуально. Адже людей з такою особливістю можуть турбувати свербіж, лущення шкіри.

Водночас, щоб волосся довше було чистим та не потребувало миття, треба знати деякі правила:

не мити голову у гарячій воді;

не робити це дуже часто, якщо немає необхідності;

не чіпати волосся зайвий раз руками;

не сушити волосся одразу;

не наносити маски та бальзами на корені волосся;

гарно вимивати волосся;

не зловживати засобами для фіксації зачіски;

стежити за чистотою аксесуарів та засобів догляду.

Якщо виникають проблеми з волоссям, краще за можливості проконсультуватися з лікарем, який проведе огляд та допоможе підібрати догляд.