Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Краса

Як часто треба мити голову і що робити, щоб волосся не ставало масним

11 Квітня 2022, 17:55
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
випадіння волосся
Джерело: Depositphotos

Як часто треба мити голову? Питання чистоти та краси волосся турбує багатьох жінок.

Перукар з Ужгорода Анастасія Вигодянська озвучила поради для різних типів волосся.

Рекомендації:

  • сухе волосся – раз в 4 і більше днів;
  • нормальне волосся – раз в 2-3 дні;
  • жирне волосся – щодня.

Щодо чутливого типу, то треба підбирати засоби догляду та озвучувати поради з миття індивідуально. Адже людей з такою особливістю можуть турбувати свербіж, лущення шкіри.

Читайте також:
красаНатурпродукт, який під рукою: як вимити волосся, якщо закінчився шампунь

Водночас, щоб волосся довше було чистим та не потребувало миття, треба знати деякі правила:

  • не мити голову у гарячій воді;
  • не робити це дуже часто, якщо немає необхідності;
  • не чіпати волосся зайвий раз руками;
  • не сушити волосся одразу;
  • не наносити маски та бальзами на корені волосся;
  • гарно вимивати волосся;
  • не зловживати засобами для фіксації зачіски;
  • стежити за чистотою аксесуарів та засобів догляду.
Читайте також:
волосыСухе, ламке, непривабливе: що псує наше волосся і як його ефективно оживити

Якщо виникають проблеми з волоссям, краще за можливості проконсультуватися з лікарем, який проведе огляд та допоможе підібрати догляд.

Теги
Краса , Поради
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь